Décès d’IBK : la Guinée présente ses condoléances au Mali

Le président Mamadi Doumbouya a tenu à travers un communiqué à présenter ses condoléances pour le décès de l’ancien président malien Ibrahim Boubacar Keita (IBK), décédé dimanche 16 janvier 2022 à Bamako.

Selon le communiqué publié sur le site de Guinéenews.Com, le colonel Mamadi Doumbouya précise que, « En cette douloureuse circonstance, le peuple de Guinée, son gouvernement et son excellence, le président de la Transition, adressent leurs sincères condoléances au peuple et au gouvernement du Mali et particulièrement à la famille éplorée. Que Dieu accorde la miséricorde au président Ibrahim Boubacar Kéita. Et que son âme repose en paix. Amen! », Précise le communiqué.

Ibrahim Boubacar Keïta est né le 29 janvier 1945 à Koutiala. Décédé à l’âge de 76 ans. Il est élu président de la République le 4 septembre 2013 et a été renversé par un coup d’Etat le 18 août 2020 par le colonel Assimi Goïta.

Ibrahim Boubacar Kéita a également occupé les fonctions de Premier ministre de 1994 à 2000 et de président de l’Assemblée nationale de 2002 à 2007.