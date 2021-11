Décès du grand chanteur Sabah Fakhri

L’un des plus célèbres chanteurs arabes s’est éteint ce mardi. Sabah Fakhri, artiste syrien parmi les plus connus du monde arabe, a tiré sa révérence à l’âge de 88 ans, a annoncé mardi le ministère de l’Information et le Syndicat des artistes syriens.Natif d’Alep (Syrie) en 1933, Sabah Fakhri est l’une des célébrités de la chanson en Syrie et dans le monde arabe et une figure proue de la musique orientale.

Maîtrisant un répertoire très vaste incluant les grands poètes arabes classiques ou contemporains, Fakhri était considéré comme le maître incontesté de la musique orientale. En 1978, il a reçu la Médaille d’or de la Musique arabe de Damas.