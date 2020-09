Décès du SG de la chancellerie des ordres nationaux (Communiqué)

La Présidence de la République a la très profonde douleur de vous annoncer le décès d’Elhadj Ibrahima Khalil Bayo, secrétaire général de la grande chancellerie des ordres nationaux de Guinée. Décès survenu le vendredi 4 septembre 2020 à Conakry des suites de maladie.

Né le 3 mai 1949 à Kankan, Elhadj Ibrahima Khalil Bayo était un cadre pétri d’expérience de l’administration guinéenne.

La Présidence de la République tient à saluer la mémoire d’un homme de conviction qui s’est mis au service de son pays avec dévouement et abnégation et présente par la même occasion ses condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple de Guinée.

La date des obsèques fera l’objet d’un communiqué ultérieur.

Que l’âme d’Elhadj Ibrahima Khalil Bayo repose en paix. Amen !

La Présidence de la République

Le Bureau de Presse de la Présidence