Découverte d’un champ pétrolier dans le bassin de la cuvette au nord Congo

Un champ pétrolier dénommé « le Delta-cuvette », d’un volume de production estimé à 900 barils par jour a été découvert dans le bassin de la cuvette dans la localité de »Mikounga » au Nord -Congo par la société africaine de recherche pétrolière et de distribution (SARPD-OIL), a annoncé samedi à Oyo à 415 km de Brazzaville, son président, Claude Wilfrid Etoka.« Cette découverte a été trouvée sur un site de forêts marécageuses de9392 km2 d’une profondeur de forage de 3400 m et le choix du forage s’est fait sur la base des études géologiques », a déclaré lors de cette annonce, le géologue Giles Tondo soulignant que : « l’intérêt majeur de cette découverte est qu’il existe des hydrocarbures dans la partie nord du pays ce qui permettra au Congo de renforcer son indépendance énergétique. »

« Ce champ pétrolier est constitué de quatre prospects. Pour le premier prospect, la production estimative est de 346 barils / Jours et sur tous les quatre prospects (puits), les perspectives envisagés sont de 900 barils / jour, c’est énorme au regard du potentiel du bassin du Congo. C’est pourquoi nous avions dénommé ce site « le Delta de laCuvette » en référence au Delta du Niger », a expliqué Mohammed Jawad Rahmani, expert-comptable, conseiller financier du groupe SARPD Oil international.

«Ces chiffres sont issus du rapport d’un cabinet de renommée internationale Egis. Pour l’instant, on est à l’étape du forage, la

quatrième phase sera terminée dans deux semaines et après on va demander un permis d’exploitation. A partir de ce permis, dans six mois, au début de l’année 2020, il y aura quelque chose au niveau de la production », a précisé l’expert- comptable.

Parlant de la part du Congo dans cette découverte du groupe SARPD-Oil, Mohammed Jawa Rahmani a souligné que : « la part du Congosera de 50% et 50% reviendront à la société SARPD-Oil pour lesquatre prospects en chiffres. Le Congo gagnera chaque année près de10,5 milliards de dollars, la production va dépasser largement celle de Total qui est celle de 300 mille barils par Jour .

« Cette société congolaise a réalisé une performance sur un site de forêts marécageuses situé au frontières de la République Démocratique du Congo (RDC) et le Congo Brazzaville qui situé au centre du Congo très loin, en prenant des risques d’ investir de millions de dollars. Les chiffres officiels ne sont pas dévoilés, maisla SARPD-Oil a investi plusieurs millions de dollars pour parvenir à ce résultat, aprécisé l’expert-comptable marocain et conseiller financier de cegroupe.

Cette nouvelle découverte des hydrocarbures dans la zone nord du pays, est le résultat des études qui sont menées depuis les années 80dans cette partie du pays, signale les autorités.

Le groupe SARPD-Oil, créé en 2006 par son directeur Claude Wilfrid Etoka est une société qui intervient dans le commerce, la distribution et le transport des hydrocarbures dans plusieurs pays d’Afrique, elle est également dans l’agriculture avec la société

Eco-Oil.