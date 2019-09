Découverte d’un diamant bleu de 20 carats en Afrique du Sud

La mine de diamants sud-africaine Petra Diamonds a découvert un diamant bleu de 20 carats à Cullinan.Décrivant le joyau comme un diamant de qualité « exceptionnelle » de 20 carats, la société a déclaré mardi que la découverte de ce diamant montre que la mine de Cullinan reste une source importante de diamants bleus rares dans le monde.

« Cette découverte démontre non seulement la qualité des actifs de Petra car, la mine de diamants de Cullinan demeure une source importante de diamants bleus rares, mais elle confirme également la présence de pierres exceptionnelles dans le gisement de Cullinan ainsi que la capacité de l’usine de la mine à récupérer le spectre complet des diamants », a déclaré la société dans un communiqué.

Fondée en 1905 et source de la collection de diamants royaux britanniques, Petra n’en est pas à sa première découverte de diamants rares car, ayant déjà découvert un diamant exceptionnel de 424,89 carats à la même mine en avril 2019.

Il y a quatre ans, le mineur a découvert « The Blue Moon of Josephine » (un diamant bleu de 29,6 carats) qui a atteint un prix de 48,5 millions de dollars US, dans ce qui était alors présenté comme un prix record mondial par carat aux enchères pour tout diamant.