Déguerpissement : 34 domaines de l’État ont été identifiés à Labé

Alors que la psychose continue à gagner du terrain, le directeur préfectoral de l’aménagement du territoire de la cité de Karamoko Alpha vient d’apporter des précisions.

Selon Noumoukè Traoré, aucune procédure ce casse n’est pour le moment envisagé. « Ces identifications et immatriculations des domaines de l’Etat constituent un programme de notre département à travers toute la Guinée. Concernant le cas de Labé, nous avons reçu deux missions du département avec la direction régionale de l’aménagement du territoire y compris la direction préfectorale, nous avons pu identifier et immatriculer 34 domaines de l’Etat. Ces 34 sont déjà titrés, accompagnés des arrêtés, nous les avons dans nos bureaux ici, des plaques d’identification sont installés, tout le monde le sait, c’est visible. La dernière mission concerne le bornage du domaine réservé de l’ardoiserie de Thialakoun; le domaine s’étend sur une superficie de plus de 4km carré. Les levées topographiques sont faites déjà mais le domaine est partiellement envahi par certains citoyens, certains édifices sont déjà marqués, nous les avons sensibilisés pour leur dire de quitter les lieux », a déclaré Noumouké Traoré, le directeur préfectoral de l’aménagement de la ville et du territoire.

Noumoukè Traoré précise qu’à Kaporo-rails c’est le dégagement, et ce n’est pas le cas ici. « On a commencé les procédures pour casser quelque chose, il faut d’abord identifier voir si c’est légal, procéder au recensement de tout ce qui est patrimoine, que ce soit administratif ou privé, nous remontons les informations en ce moment l’Etat va prendre des dispositions. »