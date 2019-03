Déguerpissement à Conakry : de nouvelles instructions

Alpha Condé vient de donner de nouvelles instructions par rapport aux opérations de déguerpissement dans la capitale Conakry.

Ce jeudi 14 mars 2019, Alpha Condé a ouvertement instruit son gouvernement d’expliquer aux citoyens les motivations et les objectifs du déguerpissement, ensuite d’identifier tous les agents publics des administrations centrales, déconcentrées et décentralisée responsables de la vente illégale des domaines de l’Etat et l’application à leur encontre de sanctions disciplinaires sans préjudice de poursuites judiciaires. « Il a particulièrement insisté sur la nécessité d’anticiper, à l’avenir, sur les occupations illicites des domaines publics en empêchant l’installation de citoyens sur des espaces réservés. Il a également mis l’accent sur l’urgence d’entreprendre, sur les terrains récupérés, afin d’en éviter la réoccupation », a expliqué le porte-parole du gouvernement Aboubacar Sylla.

Par ailleurs des enquêtes doivent être diligentées afin d’identifier les cadres de l’administration et des services décentralisés à la base de la cession indue de certaines parcelles afin de donner des suites administratives et judiciaires à ces délits. « Le Chef de l’Etat a invité à la reforme et au renforcement des brigades publiques chargées de veiller sur les espaces publics et en particulier interdire et empêcher l’occupation des domaines publics maritimes, le remblayage des bordures de mer, la destruction de la mangrove et la réalisation de constructions anarchiques au mépris des plans d’urbanisation des villes », a précisé la même source.