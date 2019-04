Déguerpissements de Kaloum : des déguerpis Léonais passent la nuit en plein air

Comme les habitants de Kaporo-rails et de Kipé 2, les déguerpis de Petit-bateau dorment à la belle étoile, à la seule différence que cette fois-ci ce sont des étrangers.

Plus d’une centaine de personnes de nationalité Sierra-Léonaise, érigent domicile en bordure de route dans le quartier Tombo, à quelques mètres du Gouvernorat de la ville de Conakry. Des femmes dont certaines enceintes, de vieilles personnes, des enfants dorment sur un petit espace très sale. C’est un caniveau qui les sépare de la route. Le pire, ils sont obligés de se laver, de manger bref de faire tout sur place sous les yeux des passants. Ils ont été déguerpis de leurs hameaux situés sur le long des rails à Petit bateau, il y a quelques semaines.

Dans un anglais fade, ce jeune homme interrogé sur place par Africaguinee.com a expliqué leur calvaire. Selon Dara Camara, l’Ambassade de Sierra Léone a été saisi sur leur situation mais aucune suite favorable n’a été trouvée. « Nous sommes une centaine des personne ici, nous dormons dehors parce qu’on a détruit nos habitations. Nous avons interpellé notre ambassade et ils connaissent ce qui se passe ici. Ils sont même venus ici pour nous voir et ils ont pris leur véhicule pour repartir sans rien faire pour trouver solution à notre problème. On ne connait pas ce qui se passe à leur niveau. Nous sommes ici pour attendre de l’aide nous souffrons beaucoup, le lieu est sale, la nuit tu ne peux même pas dormir à cause des moustiques et les mauvaises odeurs des caniveaux. Je ne peux pas tout expliquer. Beaucoup d’entre nous n’ont même pas à manger. Certains n’ont pas d’argent, on ne sait quoi faire et on n’a pas un autre endroit où habiter. Je demande de l’aide au gouvernement guinéen maintenant et à tout moment », confie un jeune de nationalité léonaise.

Parmi ces gens, il y a plusieurs femmes enceintes. Zénab Conté est l’une d’entre elles. Cette jeune-dame demande de l’aide. « Depuis une semaine 2 jours nous souffrons beaucoup ici. Nous n’avons pas où dormir. Nous dormons et nous nous lavons au bord de la route. Et nous n’avons pas à manger parce que nous n’avons pas d’argent. Nous demandons de l’assistance surtout nous les femmes enceintes », a plaidé cette femme enceinte.

Samer Camara, père de 3 enfants est pécheur de profession. Avant de lancer un appel au Président Alpha Condé et à son Ambassadeur, il explique qu’il habite ce quartier de plus de 10 ans. « Je suis en Guinée à Petit Bateau depuis 12 ans. Je ne vais accuser personne, je ne suis pas capable de le faire même avec le gouvernement. Je me remets à Dieu. Notre Ambassade de la Sierra- Leone ne nous a pas exprimés de la sympathie depuis qu’on nous a déguerpis. L’ambassadeur Almamy Bangoura est un frère, il n’a qu’à nous aider parce que nous dormons sur la route au Petit bateau. Je salue le président Alpha Condé et je lui demande de l’aide aussi », a expliqué Samer Camara avant d’ajouter qu’il vit actuellement grâce au petit commerce de sa femme.