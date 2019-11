Départ du Tour de Guinée 2019 à Kissidougou

Le coup d’envoi du tour cycliste international 2019 de Guinée a été donné ce mercredi 27 novembre à Kissidougou. C’est le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique qui a officié le départ de cette course en présence de l’expert de l’Union Cycliste Internationale (UCI), Laurent Besault et des autorités locales.

Laurent Besault explique : « Il y a neuf équipes engagées au départ dont deux de la Guinée. Il y a le Mali, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie. Cela fait quarante coureurs sur la ligne de départ qui vont disputer la succession de Bassirou Nikéma, le coureur burkinabé qui l’avait remporté l’année dernière. »

Parlant des dispositifs sécuritaires mis en place et de ses attentes, l’expert de l’UCI rassure en soulignant qu’en plus de la présence de plusieurs ministres, la route sera totalement fermée à la circulation.

