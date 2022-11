Des Awards seront décernés aux fonctionnaires ivoiriens

La deuxième édition des Journées de la Fonction Publique (JFP 2022) qui se déroule du 28 novembre au 1er décembre 2022, a été lancée mercredi par la ministre de la Fonction publique, Mme Anne Désirée Ouloto.Mme Anne Ouloto a indiqué que cette édition sera marquée par célébration des Awards du ministère de la Fonction publique, pour distinguer et récompenser les meilleurs directeurs des Ressources humaines ministériels ainsi que les directeurs régionaux du ministère de la Fonction publique reconnus méritants par leur hiérarchie.

Cette grand-messe, dira-t-elle, est « réclamée depuis le mois d’août 2022 par les fonctionnaires et agents de l’Etat (et) servira de cadre pour manifester au président de la République Alassane Ouattara, en sa qualité de chef de l’administration, toute leur admiration pour son leadership ».

Ils saisiront également cette tribune pour exprimer leur gratitude au chef de l’Etat pour sa « détermination à améliorer leurs conditions de vie, chaque fois que cela est possible », tout en lui disant de vives voix leur reconnaissance et de lui rendre l’hommage mérité.

« C’est l’occasion pour tous les animateurs de l’administration publique qui le souhaitent, de converger vers Abidjan, pour prendre part au succès de cet événement. Des dispositions seront prises par le comité d’organisation pour faciliter la mobilisation de tous », a-t-elle rassuré.

La ministre Anne Ouloto a fait savoir que l’ouverture de ces journées sera marquée par une conférence inaugurale dite par le Premier ministre, Patrick Achi, sur le thème de l’édition 2022, dans le même cadre, pour remobiliser les fonctionnaires et agents de l’Etat sur leurs obligations professionnelles.

Le chef du gouvernement ivoirien s’adressera aux fonctionnaires et agents de l’Etat en stimulant leur « engagement à contribuer plus activement et de façon plus visible à l’avènement du fonctionnaire nouveau et à la transformation culturelle de l’administration ».

Il est également prévu une rencontre d’échanges du ministre de la Fonction publique avec les fonctionnaires et agents de l’Etat exerçant dans le District autonome d’Abidjan. Cette importante réunion sera l’occasion de remobiliser les agents publics invités autour des valeurs éthiques et déontologiques.

Elle profitera aussi pour les exhorter à une culture et à des pratiques professionnelles vertueuses, tout en mentionnant que ces journées seront meublées de panels et d’ateliers cliniques qui seront maintenus et renforcés de même que des cérémonies éclatées de décoration des fonctionnaires et agents de l’Etat.

« Cette deuxième édition sera vécue comme un vrai moment de retrouvailles pour les fonctionnaires et agents de l’Etat, un grand moment de partage avec les populations bénéficiaires des prestations du service public », a-t-elle poursuivi.

La célébration de la 2ème édition, prévue du 28 novembre au 1 er décembre 2022, intervient dans un contexte particulier, marqué par la signature de l’Accord portant trêve sociale et les décisions historiques du président de la République en faveur des fonctionnaires et agents de l’Etat.

Placées sous le thème « Fonctionnaires et agents de l’Etat engagés pour la transformation qualitative de l’Administration », ces journées visent à célébrer et à promouvoir l’engagement des fonctionnaires et agents de l’Etat dans la transformation qualitative de l’administration publique ivoirienne.

La première édition s’était tenue du 13 au 16 décembre 2021 autour du thème « le service public au cœur de la vie des populations ». Elle a permis de mettre en lumière le fait que l’administration publique, par l’engagement et les activités quotidiennes de ses animateurs, favorise l’amélioration de la vie des populations.