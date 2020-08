Des cadres et élus de Boké et Kindia outillés sur la gestion axée sur le résultat

Le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation a organisé mardi, 18 août 2020, une séance de formation à l’intention des cadres préfectoraux et communaux en gestion axée sur les résultats (GAR) sur financement de l’ANAFIC.

Objectif, amener les participants à une meilleure compréhension des méthodes, outils de la gestion axée sur les résultats et instaurer l’approche GAR dans la conduite de leurs activités.

Au total une soixantaine de cadres venus des régions de Kindia et de Boké seront formés sous la houlette du centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus, sur un financement de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC), une manière d’optimiser la qualité du travail à la base.

Le Directeur National Adjoint du centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus, Mohamed Lamine Kaba, a invité les participants à saisir cette opportunité qui s’offre à eux pour être apte à assurer le feedback pour ceux qui n’ont pas eu la chance de suivre la séance.

Il faut rappeler que la session de formation a été présidée par le Directeur de Cabinet du gouvernorat Dr Alpha Mamadou Dintin Diallo, qui s’est réjoui de la tenue d’une initiative à l’intention des cadres et élus locaux, une manière de transformer l’administration locale résolument tourné vers le développement.