Des dirigeants drôles et ridicules

Ceux qui symbolisent le visage du régime dictatorial ont la prétention d’incarner la Guinée au point de la confondre à leurs intérêts personnels. La vanité et l’arrogance les poussent à faire semblant d’ignorer leur mauvaise image aux yeux de l’opinion publique.

Le plus ridicule est le fait qu’ils ne se rappellent leur prétendue fierté nationaliste que lorsqu’ils se sentent coincés pour les crimes et délits commis contre leurs concitoyens. Lorsqu’ils volent l’argent public pour le planquer à l’extérieur et y envoyer leurs familles pour en profiter, ils ne se rappellent pas que la Guinée est un pays souverain.

Au moindre besoin de consultation médicale, de formation ou de vacances, les pays développés sont leur principale destination. À la moindre occasion de rencontrer un dirigeant occidental ou d’inaugurer un don (même pour des toilettes publiques), ils ne manquent pas d’en faire un trophée de propagande.

Ceux qu’ils manipulent avec des miettes rêvent du même confort de vie que leurs enfants. À défaut d’en avoir, ils insultent les pays inaccessibles sous prétexte de souveraineté et nationalisme dont ils ignorent la véritable signification.

La meilleure façon d’exprimer son attachement à la souveraineté, c’est de travailler honnêtement, respecter les lois de son pays et servir efficacement ses concitoyens. Tout le contraire des criminels, voleurs, arrivistes et autres opportunistes qui se prennent pour des saints et distributeurs de bonne conscience.

Alors le malheur des dirigeants d’un régime illégitime ne peut être celui du peuple de Guinée. C’est pourquoi, les sanctions éventuelles qui les visent ne violent ni l’indépendance ni la souveraineté de notre pays.

Que chacun réponde de ses actes !

Aliou BAH

