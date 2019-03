Des gendarmes outillés en technique d’intervention professionnelle

Après trois semaines de formation, 75 gendarmes ont reçu ce mardi 12 mars leurs diplômes de formation en technique d’intervention professionnelle.

La cérémonie s’est déroulée à l’aéroport international de Conakry en présence de plusieurs officiers de la gendarmerie des transports aériens (GTA) et de plusieurs autorités civiles évoluant dans le domaine des transports aériens. Le directeur général adjoint de l’aviation civile qui a présidé cette cérémonie en lieu et place du ministre des transports, a dans son discours de circonstance, remercié la gendarmerie pour avoir initié cette formation. « La sûreté et la sécurité constituent les maillons forts de l’aviation civile dans tous les Etats y compris le nôtre. Nous remercions donc la gendarmerie pour tous ces efforts qu’elle déploie pour la remise à niveau constante de son personnel évoluant ici à l’aéroport international de Conakry Gbessia. Ce travail, non seulement il est continu, mais je voudrais rassurer tous ceux qui sont là sur le fait que la sûreté demeure la préoccupation majeure de l’aviation aujourd’hui », a dit Ahmed Tidiane Soumah.

Le colonel Banfa Condé, représentant le Haut commandant de la gendarmerie nationale, a rassuré que la gendarmerie entend poursuivre son rôle dans la sécurité aérienne. « Cette formation qui a duré trois semaines, a permis aux participants de s’approprier de nouvelles techniques d’intervention et de maîtrise de l’adversaire avec ou sans armes. C’est le lieu pour la gendarmerie de rassurer les autorités que les agents chargés de protéger les installations aéroportuaires, prendront en compte les risques et menaces qui planent sur le secteur du transport aérien et se donneront les moyens pour les contrer. Nous rassurons toutes les parties prenantes du secteur que la gendarmerie nationale entend poursuivre et intensifier ce type de formation afin de pouvoir remplir correctement la mission de sécurité qui lui est dévolue. »

Ces 75 agents récipiendaires de cette formation en technique intervention professionnelle font partie de la gendarmerie des transports aériens et sont chargés de la sûreté et la sécurité des aéroports, des aérodromes, des aéronefs et leurs installations ainsi que la sécurité des passagers et leurs biens.