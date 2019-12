Des kits alimentaires distribués à 3000 familles démunies d’Abidjan

Des kits alimentaires ont été distribués, lundi, à 3000 familles démunies de la commune de Port-Bouët, dans le Sud d’Abidjan à la faveur des fêtes de fin d’année grégorienne.Selon une note d’information transmise à APA, cette action humanitaire du ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, permettra aux « bénéficiaires de fêter le nouvel an dans le bonheur ».

Le don composé notamment de riz et d’huile a été remis aux familles concernées par Marcel N’Guettia et Ibrahim Konaté, tous deux émissaires de M. Fofana, par ailleurs Coordinateur général du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) dans cette commune.