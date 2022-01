Des Lions victorieux en vedette dans la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus mercredi à APA titrent principalement sur la qualification du Sénégal en quart de finale de la CAN 2021 après sa victoire (2-0), hier, contre le Cap-Vert.« Les Lions harponnent les Requins bleus », titre Le Soleil. Le sélectionneur Aliou Cissé souligne qu’ils sont « prêts à affronter n’importe quelle équipe » à ce stade de la compétition où le Sénégal voit Ismaila Sarr, « apte », réintégrer la Tanière, rapporte le quotidien national. Le Sénégal rencontre le vainqueur du match Mali-Guinée équatoriale en quart de finale, dimanche prochain.

Vox Populi continue de savourer et note que « les Lions ont bouffé les Requins bleus » et « filent en quart ». Le quotidien sportif Stades ajoute qu’ils se qualifient « en quarts avec plus de maitrise ». Pour le coach cap-verdien, « le Sénégal est un sérieux candidat pour le trophée ».

L’AS indique de son côté que « les Lions assurent l’essentiel » alors qu’EnQuête souligne que c’est « une victoire et des lacunes ». Pour ce journal, les Lions ont eu du mal à trouver la faille face au Cap-Vert alors qu’ils étaient « attendus au tournant ». Mais « ils ont bien démarré et poussé les Requins bleus à la faute avec deux expulsions ».

En politique, Le Quotidien titre sur la victoire de la coalition présidentielle et ses listes parallèles au Fouta, dans le nord du pays. Pour ce journal, « Macky conserve son TF », à savoir son titre foncier.

Dans la formation du prochain gouvernement, Walf Quotidien fait le « portrait robot du futur PM » en s’arrêtant sur « ces profils qui s’offrent au chef de l’Etat ». Pour L’Observateur, sous le titre « Macky Sall et les plans de rebond politique », il s’agira d’un « gouvernement de mission et un PM de +consensus+ ».

Sur un autre sujet, L’Observateur livre le contenu de son voyage à Kidira, à la frontière du Sénégal et du Mali. Sous la Une « Au cœur d’une souffrance sans frontière », ce journal raconte la mésaventure de plusieurs acteurs empruntant quotidiennement ce chemin, mais fermé depuis quelques jours suite aux sanctions de la Cédéao contre le Mali.