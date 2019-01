Des militants de l’UFDG condamnés à 7 jours de prison

Les 8 militants de l’union des forces démocratiques de Guinée ont été condamnés à 7 jours de prison et au paiement d’une amende de 300.000 francs guinéens.

Les prévenus Ibrahima Djogo Baldé, Ousmane Bah et Thierno Ibrahima Diallo ont reconnu avoir participé à une manifestation devant le Ministère de l’administration pour réclamer l’installation de Kalémodou Yansané comme maire de la commune de Matoto. Les 5 autres prévenus ont plaidé non coupable pour les faits d’attroupement illégal. Il s’agit de Souleymane Diallo, Abdoul Salam Sow, Alsény Diallo, Mamadou Billo Diallo et Mamadou Malal Diallo. Après plusieurs heures de débats, le ministère public a requis le paiement d’une amende de 500.000 francs guinéens tandis que les avocats ont plaidé pour l’acquittement. Le tribunal, après délibération, a condamné à 7 jours de prison ferme les 8 militants du principal parti d’opposition en Guinée. Ils rentrent donc chez eux pour avoir déjà purgé cette peine.