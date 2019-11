Des soldats burkinabé abattent trois terroristes (armée)﻿

La «vigoureuse riposte» des soldats burkinabè, suite à une attaque terroriste, à Foutouri dans la région de l’Est, a permis de neutraliser, lundi, au moins trois assaillants, annonce un communiqué de l’armée.Le communiqué précise que c’est à l’aube, ce lundi, aux environs de 5 heures, que le détachement de Foutouri (Province de la Komandjari), agissant dans le cadre du Groupement des forces pour la sécurisation de l’Est et du Centre-Est (GFSECE) a été la cible d’une attaque terroriste. 

Le même texte signé du directeur de la communication et des relations publiques des armées souligne que «la vigoureuse riposte des unités a permis de neutraliser au moins trois assaillants et de récupérer de l’armement et des munitions». Il ajoute que deux soldats du détachement ont été légèrement blessés.

«Ils ont été immédiatement pris en charge et ont été évacués», indique l’armée, dont le Chef d’Etat-major général des armées félicite les unités engagées et particulièrement les éléments du détachement de Foutouri pour leur détermination.

«Il (le chef d’Etat-major général des armées) exhorte l’ensemble des Forces armées nationales à poursuivre les efforts qui, indubitablement, nous mènerons à la victoire», conclut le communiqué. 

Après une relative accalmie dans la zone orientale du Burkina Faso, les attaques terroristes ont repris depuis quelques jours, malgré le couvre-feu qui y est en vigueur. Mercredi dernier une attaque contre un convoi transportant les employés d’une mine avait fait une quarantaine de morts sur l’axe Ougarou-Boungou, dans la même région de l’Est burkinabè.