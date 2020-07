Des stratégies à définir pour les examens scolaires à Dubreka

A Dubréka, les délégués des établissements scolaires et les chefs d’établissement se sont concertés jeudi, 09 juillet autour des stratégies et plan de travail à définir, en vue de combler le retard accusé dans l’exécution des programmes d’enseignement suite à l’arrêt des cours pour cause de la pandémie du covid-19.

L’objectif est d’achever les cours dans les meilleurs délais et manières avant les dates fixées pour la tenue des différents examens nationaux.

Les départements en charge du système éducatif cherchent à éviter une année perdue ou blanche à l’école guinéenne, en cette période de crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus.

Après trois mois de suspension des cours, les élèves candidats aux différents examens nationaux ont repris le chemin de l’école où les dispositifs sanitaires sont installés contre le covid-19.

Le second défi, consiste à mettre en place les stratégies pour le rattrapage des cours perdus en raison de l’état d’urgence sanitaire, mais également des différentes grèves du SLECG et du congé donné à l’approche des élections. Tous ces retards sont à ce jour comptabilisés pour être rattrapés rapidement.

Le directeur préfectoral de l’éducation de Dubréka, Mohamed Lamine Touré ‘’Kounda’’ rassure que toutes les dispositions seront prises pour que les élèves soient prêts avant les examens.

Pour Mohamed Lamine Touré, le temps perdu en ce qui concerne Dubréka n’est pas assez grand. Car les différentes grèves du SLECG et les manifestations politiques ont été peu ou pas observées à Dubréka. Donc, les examens sont bien tenables.

A noter que sauf changement de dernière minute, les examens nationaux devront démarrer le 5 août prochain par l’entrée en 7eA.