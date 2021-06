Détenus politiques : Alpha Condé accorde la grâce présidentielle à deux membres du FNDC

Alpha Condé a signé le mardi 22 juin 2021 un décret accordant la grâce présidentielle à deux membres du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) . Selon le décret, une remise totale de peine est accordée à Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté.

Condamnés à un an de prison ferme et au paiement par chacun d’une amende de 20 millions de francs guinéens pour production, diffusion, et mise à la disposition d’autrui de données et nature à troubler l’ordre et la sécurité publique, Souleymane Condé et Youssouf Diabaté rejoignent d’autres détenus politiques récemment graciés par Alpha Condé dans un contexte marqué par des appels à la décrispation et au dialogue politique.

Cette grâce présidentielle intervient quelques heures après la publication de leur lettre adressée au président de la République pour solliciter une grâce présidentielle.

Dans leur correspondance adressée au président de la République, ces deux opposants ont rassuré le pensionnaire de Sékhoutouréyah que ‘’nous avons appris de nos erreurs et promettons de ne plus jamais répéter les mêmes erreurs durant tout le restant de notre vie’’

‘’Nous vous assurons que le temps mis en détention nous a permis de faire une prise de conscience et nous sommes convaincus que cette expérience de la prison ne vous est pas inédite’’, ont-ils rajouté, indiquant au chef de l’Etat que ‘’nous sommes prêts à présenter publiquement des excuses pour vous exprimer tout le regret qui nous submerge à cet instant même’’.

La grâce qui leur est accordée intervient moins d’une semaine après celle dont ont bénéficié Boubacar Diallo alias Grenade et Mamady Condé dit Madic 100 Frontières.