Deux mois de fermeture des frontières au Nigeria: un bilan mitigé

Voilà bientôt deux mois que le Nigeria, géant économique de 190 millions d’habitants a fermé ses frontières, interdisant toute exportation ou importation de biens avec ses voisins, et particulièrement avec le Bénin, officiellement pour endiguer le commerce de contrebande et stimuler son économie nationale.

Cette mesure économique ultra-protectionniste est sans aucun doute une « catastrophe » pour le Bénin voisin, mais même au Nigeria, elle reste incomprise et pourrait avoir de lourdes conséquences pour les Nigérians les plus pauvres.

– Pourquoi cette fermeture ?

Le chef des douanes nigérianes Hameed Ali n’a donné lundi aucun signe de réouverture assurant que cette mesure « prendra le temps qu’il faut à nos voisins pour venir à la table » des discussions.

S’il ne le nomme pas directement, le Bénin, petit pays de 12 millions est le premier concerné. Sa capitale économique Cotonou offre un port d’entrée fonctionnel pour les produits revendus sur les gigantesques marchés de la mégalopole de Lagos, 20 millions d’habitants à elle seule.

Le Bénin taxe ces produits, mais ils passent ensuite la frontière de manière informelle.

L’autre problème de taille pour le Nigeria – premier producteur de pétrole du continent – est que l’essence y coûte moitié moins cher que chez ses voisins (145 nairas, 0,34 euro le litre), grâce à un système de subventions étatiques, qui plombe le budget national mais achète la paix sociale.

Un trafic d’importation d’essence de contrebande vers le Bénin s’est mis en place depuis le début des années 2000. « Le Nigeria a, à son détriment, subventionné l’essence de plusieurs pays ouest-africains depuis plus de 12 ans », note un rapport du cabinet économique nigérian Cardinal Stone.

– Quels secteurs en bénéficient ?

Ade Adefeko, représentant pour le géant international de l’alimentation Olam, est catégorique: personne n’investira dans l’agriculture locale tant que 2 millions de tonnes de riz passeront les frontières illégalement.

Olam possède la plus grande rizière du Nigeria (13.500 hectares, dont 4.500 ha seulement cultivés), mais « elle n’est pas rentable » face au riz subventionné d’Asie du Sud-est.

« Depuis la fermeture des frontières, le riz produit localement se vend mieux, la production augmente », explique M. Adefeko à l’AFP, préconisant que la mesure soit appliquée « jusqu’à la fin de l’année pour voir les conséquences sur le plus long terme ».

Mais au-delà des grands lobbys de l’alimentation, le grand vainqueur de cette mesure est sans aucun doute l’Etat Nigérian.

La consommation « locale » d’essence a chuté de 56,3 millions de litres avant la fermeture à 49,1 millions de litres au troisième trimestre, soit une réduction de 7,2 millions de litres qui seraient passés illégalement au Bénin.

« Cette baisse, si elle est maintenue, pourrait faire économiser 13 milliards de nairas (32,5 millions d’euros) de subventions à l’Etat chaque mois », estiment les économistes de Cardinal Stone.

Les chiffres officiels ne sont pas vérifiables, mais le contrôleur général des douanes s’est également félicité d’avoir atteint des records « historiques » de revenus douaniers, environ 5 milliards de nairas chaque jour depuis deux mois, notamment via le port de Lagos (12 millions d’euros).

– Quelle conséquence pour les plus pauvres ?

L’immense marché de Lagos Island, temple de la fripe et du Made in China, se situe à quelques encablures du plus grand port du Nigeria, et pourtant, les revendeurs faisaient eux aussi venir leurs marchandises du Bénin.

« Le port de Lagos est trop lent et trop corrompu », lance un vendeur de maillots de bain, qui a installé sa petite échoppe sous un échangeur d’autoroutes. « Nous sommes obligés de diviser nos marges par deux si on ne veut pas augmenter les prix ».

Les prix ont fortement augmenté, particulièrement sur les produits d’alimentation, comme le riz, qui est passé de 9.000 nairas (22 euros) à plus de 20.000 nairas (55 euros) pour 50 kg en deux mois.

Dans le secteur industriel, qui souffre déjà du manque d’infrastructures et d’électricité pour être compétitif, cette mesure est « incompréhensible ».

« Si l’intention de stopper la contrebande est louable, elle n’est pas censée nous impacter », s’indigne un investisseur étranger spécialisé dans l’import/export de biens manufacturés. « Comme d’habitude au Nigeria, on instaure un rapport de force, on écrase, et après on discute ».

De 10% à 20% des produits confectionnés au Nigeria, notamment dans l’alimentaire avec les géants Nestlé, Unilever ou Indomie (pâtes chinoises), ou les produits cosmétiques, sont exportés vers Afrique de l’Ouest, le plus souvent de manière informelle, par des petits vendeurs qui sillonnent la région.

Le Nigeria peine à se remettre de la grave récession de 2016. Les chiffres du chômage et de l’extrême pauvreté ne cessent d’augmenter (83 millions de personnes survivent avec moins 2 dollars par jour).

« Nous avons besoin d’investissements directs, d’industries pour créer de l’emploi », insiste le directeur de la Chambre de Commerce de Lagos, Muda Yusuf.

« La fermeture des frontières n’est bénéfique que pour certains. Et pendant qu’ils vont déposer leur argent à la banque, le reste du peuple, lui, souffre ».