Deux morts dont un gendarme, et des blessés lors de la manifestation du 14 octobre (Gouvernement)

AGPGUINEE_Conakry, le 14 octobre 2019

A la mi-journée de cette journée de manifestations non autorisées, quelques regroupements et échauffourées ont été signalés dans la Région spéciale de Conakry, principalement dans la Commune de Ratoma et celle de Labé. Dans ces zones, des manifestants se sont adonnés à des actes d’incivisme, dégradant ainsi la chaussée et mettant en péril la vie de nos concitoyens

Ainsi, à 15h30, les forces de l’ordre maitrisent globalement la situation et le calme règne sur la majorité du pays où l’on déplore néanmoins des blessés et deux morts. Il s’agit de Mamadou Lamarana Barry, résident à Sonfonia (Conakry), dont les circonstances du décès restent à élucider ; et Margis Mamadou Yéro Bah, gendarme, tué par balle à Mamou. Les services de police et de gendarmerie ont procédé à plusieurs arrestations dans les zones précitées.

Pour terminer, le Gouvernement réaffirme sa ferme volonté à maintenir la quiétude sociale et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises afin de garantir la sécurité des biens et des personnes.

Général Bouréma Condé

Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement