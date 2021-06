Dialogue: « le pouvoir veut jouer sur la faiblesse de quelques cadres pour tenter de faire imploser l’UFDG » (L.Y Diallo)

C’est pourquoi, l’UFDG ne doit pas participer à ce dialogue de la HONTE. Et puis dialoguer pourquoi et sur quo? Sur quel sujet plus important que le changement de la Constitution guinéenne ? Sur quel sujet plus important que la justice pour les centaines braves jeunes guinéens suppliciés des quartiers de l’Axe ? Sur quel sujet plus important que la reconnaissance de la victoire de l’UFDG ? Celui qui vous propose le dialogue aujourd’hui pour légitimer son pouvoir et sa Constitution, est la personne qui dirige le pays depuis 2011 malgré les plus de 280 morts. Faut-il attendre le dialogue pour faire la justice ? NON ! Il était là pendant que les boutiques et les magasins des citoyens supposés être de l’opposition sont cassés. Faut-il attendre le dialogue ?

Faut-il dialoguer aussi pour l’installation des conseils de quartiers, de districts et de région ? Non !, la il suffit de respecter la Loi pour s’entendre !

Par Lamarana Yemberin Diallo