Didier Six remplace Paul Put à la tête du Syli National

La Féguifoot l’a officialisé le vendredi après-midi, Didier Six est le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale.

Suite à l’appel à candidatures de la Fédération Guinéenne de Football, le français Didier Six est nommé entraîneur de l’équipe nationale A de Guinée. « Je ne pense pas que c’est un groupe décimé. C’est un groupe qui a besoin de revivre ensemble la victoire. J’apporterai l’envie de la victoire, l’envie de la gagne. Ça été mes critères. J’avais des qualité de joueur et d’entraîneur mais j’apporte aussi cette envie de la gagne, cette envie d’être bien ensemble et de faire plaisir à son public » explique Six.

Pour rappel, le technicien français avait conduit le Togo en quarts de finale lors de la CAN 2013. Le nouvel entraîneur de la Guinée qui va signer dans les prochains jours un contrat de trois ans, aura pour mission principale, la qualification du Syli national A à la CAN 2021 au Cameroun et au mondial 2022 Qatar.