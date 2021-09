Diplomatie, économie et politique au menu des quotidiens marocains

Le durcissement des conditions d’octroi de visas français aux Marocains, le pouvoir d’achat des citoyens, les relations Maroc-UE et le gaspillage de nourriture sont les principaux sujets traités les quotidiens marocains parus jeudi.+L’Opinion+, qui revient sur la décision de Paris de réduire de manière drastique le nombre de visas accordés aux Maghrébins, y compris les Marocains, écrit que cette décision est « injustifiée », vu les liens forts de coopération unissant le Maroc et la France, précisant que le Royaume a fait preuve, à maintes reprises, de sa « bonne volonté » en matière de coopération sur la question de l’immigration clandestine « en acceptant le principe d’expulsion des adultes et même des mineurs ».

Dans un contexte préélectoral, cette posture vient « jeter le doute » sur les motivations réelles derrière cette décision, perçue comme « une manœuvre électorale » dictée par la propagation des idées d’extrême-droite et la multiplication des « sorties xénophobes » dans le paysage politico- médiatique.

D’un autre côté, cette annonce s’inscrit dans une « série d’attaques » ciblant le Royaume depuis quelques temps, notamment après la « réorientation stratégique » opérée par le Maroc vers sa profondeur atlantique et le renforcement de la coopération avec Washington et Londres, ajoute-t-il.

+Al Bayane+, qui aborde l’augmentation des prix, souligne que le pouvoir d’achat de la population s’érode au moment où les dépenses relatives à la rentrée scolaire et à la préparation de l’année agricole se font sentir.

Si les conséquences de la covid-19 sur le commerce ne sont pas à négliger, il reste que la spéculation et le manque de contrôle contribuent à la hausse des prix qui se pratique sans préavis et à effet immédiat, estime la publication, ajoutant que le consommateur est ainsi plus soumis à la pression de ses besoins les plus urgents.

Le journal appelle à la réactivité des autorités, jugée plus que nécessaire pour faire face à l’inflation et à la stagflation, ainsi qu’au chômage qui ne cesse de pourrir la vie à une grande partie de la population qui arrive sur le marché du travail.

+Aujourd’hui le Maroc+ rapporte que des eurodéputés ont regretté la décision en 1ère instance du Tribunal européen concernant les accords agricole et de pêche avec le Maroc, tout en plaidant en faveur du maintien et du renforcement des relations et du partenariat avec le Royaume.

« La décision du tribunal européen nous appelle à intensifier et à maintenir les relations de coopération en matière de pêche et de produits agricoles entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc », a souligné l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino, président de la délégation Maghreb au Parlement européen sur Twitter.

Pour sa part, l’eurodéputé italien, Marco Zanni, a relevé que « le Maroc est un partenaire clé dans la région méditerranéenne et en Afrique pour l’Italie et l’UE ».

+Rissalat Al Oumma+ se fait l’écho du rapport « Indice du gaspillage alimentaire », publié par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et son partenaire Wrap (le Waste and Resources Action Program).

Le rapport révèle une réalité choquante et alarmante sur le volume de nourriture gaspillée chaque année au Maroc. Quelque 3 millions, 319 mille et 524 tonnes de nourriture préparées dans les foyers au Maroc sont jetés chaque année à la poubelle.

Bien que chaque Marocain jette environ 91 kg de nourriture par an, il se classe parmi les moins gaspilleurs de nourriture de la région MENA, selon les données du rapport.