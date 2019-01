Direction Nationale des Impôts : Alpha Condé lance la plateforme d’identification fiscale

Dans le cadre de la stratégie de modernisation du système fiscal guinéen en vue de l’élargissement de l’assiette fiscale, la Direction Nationale des Impôts a mis en place un numéro d’identification fiscale permanent (NIFP) des contribuables.

Les activités de ce bureau spécial de régularisation fiscale (NIF Permanent) ont été lancées ce mercredi 23 janvier 2019, par le président Alpha Condé en présence des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques, des présidents d’institutions républicaines, des patrons d’entreprises et de plusieurs cadres techniques de l’administration publique.Le ministre du budget a expliqué que grâce à cette initiative les contribuables guinéens passeront de 2 000 à 15 000 d’ici fin 2019. « Le résultat attendu de l’assainissement du fichier fiscal et la bonne fiscalisation des importations permettra ainsi le passage de 2 000 aujourd’hui à environ 15 000 contribuables d’ici fin 2019. Le ministère du budget en cette transition fiscale est l’acteur majeur dans le processus de mobilisation des recettes à travers ces deux principales régies (la direction nationale des impôts et la direction nationale des douanes, ndlr). Pour se faire, face aux énormes défis croissants des mutations de l’économie mondiale qui vont apparaitre progressivement, des opérations assez complexes à l’internationale aux moyens numériques, notre administration doit absolument se moderniser », a expliqué Ismaël Dioubaté avant revenir sur les réformes engagées.

Le Président Alpha Condé qui a procédé au lancement officiel de ce numéro d’identification fiscale permanant (NIFP) des contribuables, a clairement indiqué que les payements se feront désormais en francs guinéen.« Contrairement à ce qu’a dit le ministre du Budget, il ne s’agit pas de limiter la manipulation de la monnaie. Il s’agit d’exclure totalement la manipulation de la monnaie. Tout paiement au dessus de 10 millions se fera obligatoirement par moyen électronique. Aucune manipulation de billets désormais ni aux impôts ni à la douane ni nulle part. Au dessus, ça sera paiement par virement bancaire. Plus de technique de chèque barré car, nous savons que même les chèques barrés ne sont pas sécurisés. Il s’agit aujourd’hui que nous soyons en mesure de sécuriser nos ressources intérieures. Il faut se dire la vérité : En étant gentille, on peut dire qu’au moins, 1/3 des ressources intérieures ne vont pas dans les caisses ».



Poursuivant, il a clairement indiqué que désormais, tout paiement de loyer se fera en francs guinéen. « Aujourd’hui, on a des immeubles et bureaux privés partout à Conakry. Donc, maintenant on va appliquer la loi. En Guinée, tous les paiements se font en franc guinéen. On n’acceptera plus de paiement de loyer en dollars. Ça, c’est terminé. Deuxièmement, nous avons de grands immeubles, des appartements loués à 3000 ou 4000 dollars, mais où sont les impôts ? Alors, je préviens tout le monde, désormais, tout le monde paiera les impôts. Evidemment, on ne fera pas de retro réactivité, mais tout le monde paiera les impôts… » « La Guinée doit aller de l’avant. Elle doit aller de l’avant pour aider la population guinéenne, pour appuyer les projets de développement socio-économiques dont le financement doit forcément passer par le recouvrement efficace et digitalisé des impôts. Nous sommes en train de travailler sur le prolongement de cette plateforme, au-delà des directions concernées, sur les CGA, pour permettre aux populations d’être visibles, actives mais aussi opérationnelles dans le paiement et le recouvrement des taxes. Cette plateforme va permettre aux impôts de visualiser en temps réel tous les paiements effectués. Le système “RTGS” est entré en vigueur depuis le 15 janvier », a expliqué Aboubacar Makhissa Camara.