Disparition de la famille Godard: 13 ans d’enquête et de fausses pistes

Vingt ans après la disparition de la famille Godard à bord d’un voilier le 1er septembre 1999, le mystère demeure sur cette affaire qui s’est terminée par un non-lieu en 2012 à l’issue d’une longue enquête au fil d’indices resurgissant parfois mystérieusement au cours de l’instruction.

– 1er septembre 1999: Yves Godard, 44 ans, acupuncteur caennais, quitte Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) pour une croisière de cinq jours à bord d’un voilier de location, le Nick, avec ses enfants, Marius (4 ans) et Camille (6 ans).

– 2 sept: des douaniers contrôlent en baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) le passeport du médecin et aperçoivent l’un des enfants assoupi dans le bateau. C’est à cet endroit que la trace du Nick se perd.

– 5 sept: Un bateau de pêche signale l’annexe du voilier dérivant au nord de l’île de Batz (Finistère). A l’intérieur, un blouson et un chéquier du docteur. Le voilier aurait dû rentrer au port ce même jour, les recherches sont lancées.

– 8 sept: La camionnette du Dr Yves Godard est retrouvée par les gendarmes, abandonnée à Saint-Malo et maculée du sang de Marie-France Godard.

– 9 sept: Lors d’une perquisition chez la famille à Tilly-sur-Seulles (Calvados), les gendarmes trouvent à nouveau des traces de sang de l’épouse.

– 10 sept: Une information judiciaire est ouverte contre Yves Godard pour homicide volontaire sur sa femme.

– 13 sept: Mandat d’arrêt international contre le Dr Godard.

– 16 sept: Un plaisancier repêche un gilet de sauvetage du Nick au large de La Hague (Manche).

– 23 sept: le radeau de survie du voilier est repéré près des côtes britanniques du Dorset.

– 14 oct: un hôtelier de l’île de Man (entre l’Angleterre et l’Irlande) affirme que le Dr Godard et ses enfants ont séjourné chez lui entre le 7 et le 14 septembre. D’autres informations anonymes signalent sa présence sur l’île Lewis (Ecosse).

– 14 jan 2000: Interruption des fouilles autour de Tilly-sur-Seulles.

– 17 jan: Un sac contenant papiers et vêtements des Godard est repêché au large de l’île de Batz.

– 9 mai: Commission rogatoire internationale afin de poursuivre les investigations à Madère (Portugal) où Yves Godard avait ouvert un compte en banque. L’enquête ne révèle aucun mouvement de fonds après sa disparition.

– 6 juin: Un chalutier remonte un morceau de crâne humain, que les pêcheurs rejettent à l’eau, puis un deuxième, plus petit. Il se révèlera être celui de Camille.

– 6 fév 2001: Un nouveau témoignage conduit les enquêteurs en Crète (Grèce).

– 11 fév: La carte professionnelle d’Yves Godard est découverte sur l’île des Ebihens (Côtes-d’Armor), puis fin février un document bancaire lui appartenant est retrouvé sur la même île.

– 24 mai: une carte de crédit à son nom est repêchée par trois mètres de fond près de Saint-Jacut-de-la-mer, où sera retrouvée fin juillet sur une plage une carte de crédit-bail du Dr Godard.

– 7 juil 2003 : un témoin affirme avoir croisé trois fois à Miami début 2002 un homme correspondant au signalement d’Yves Godard.

– 8 août: Une mallette portant le nom du médecin et contenant des cartes marines est retrouvée par un pêcheur dans la baie de Saint-Brieuc.

– 9 avr 2005: Un témoin dit avoir vu Yves Godard en Afrique du Sud en 2004.

– Fin septembre 2006: Un fileyeur remonte dans ses filets un tibia et un fémur à 70 km au nord de Roscoff (Finistère).

– 19 déc: Une première analyse confirme que les ossements sont ceux d’Yves Godard

– 21 et 22 déc: Des recherches en mer ne permettent pas de retrouver la trace du voilier là où les ossements d’Yves Godard ont été retrouvés.

– 12 janvier 2007: Une contre-expertise confirme que les os retrouvés en septembre 2006 sont ceux d’Yves Godard.

– 14 décembre 2008: un pêcheur à pied découvre la carte d’assuré social du Dr Godard qui resurgit mystérieusement sur l’Ile des Ebihens (Côtes d’Armor), en bon état.

– 14 septembre 2012: une ordonnance de non-lieu est rendue, « faute de charge », par le procureur de la République de Saint-Malo de l’époque, Alexandre de Bosschère. L’affaire est close.