Distribution de kits scolaires à trois écoles primaires publiques en milieu rural au Togo

Du matériel didactique et plus de 2000 kits scolaires ont été distribués à trois écoles primaires publiques en milieu rural au Togo par la filiale assurance du Groupe Banque centrale populaire (BCP) du Maroc.Selon un communiqué transmis dimanche à APA, Masseville, Batomey, Asrama Centre sont les bénéficiaires de ce don de GTA Assurances Vie. Ce don s’inscrit dans le cadre de conventions signées par cette compagnie d’assurance avec les inspections de l’enseignement préscolaire et primaire du Bas-Mono, Lomé Ouest et Halo-Est.

« Par ces conventions GTA Assurances Vie réitère sa détermination à poursuivre la promotion d’une éducation de qualité et à favoriser l’égalité des chances en mettant à disposition des bénéficiaires, les outils pédagogiques élémentaires pour une scolarisation réussie», explique le communiqué rappelant que ces kits ont été distribués à plus de 2000 enfants «défavorisés ».

Ce soutien de la compagnie qui s’inscrit dans le cadre des actions citoyennes du groupe BCP, poursuit le texte, vise à garantir l’éducation de base pour tous.

Les cérémonies de signature de conventions au profit des trois écoles primaires publiques se sont successivement déroulées le 25 et 30 septembre 2019 en présence de M. Clause Daté Gbikpi, directeur général de GTA Assurances Vie et des inspecteurs de l’enseignement préscolaire et primaire du Bas Mono, Lomo-ouest et Haho-Est.