Divers sujets au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi s’intéressent à nombre de sujets notamment l’inauguration du vivarium du Jardin zoologique national de Rabat, la monarchie au Maroc, la centralité de la Région dans le développement et l’adhésion de la RAM à Oneworld.+Le Matin+ rapporte que la Princesse Lalla Khadija a présidé, vendredi, la cérémonie d’inauguration du vivarium du Jardin zoologique national de Rabat.

Érigé sur 1.700 m2, le vivarium abrite plus de 150 espèces animales représentant 46 espèces de reptiles, dont des serpents, des crocodiles et des tortues, et leurs biotopes qui s’étalent du Maroc à Madagascar.

Cet espace a pour rôle principal de présenter la grande diversité biologique du continent africain et ses spécificités et d’éveiller la conscience écologique des citoyens.

+L’Observateur du Maroc+ écrit que « la monarchie marocaine est le produit de son histoire », expliquant que l’attachement populaire massif lui est acquis depuis toujours et en retour, l’écoute des aspirations du peuple fait partie de ses valeurs centrales.

C’est pour cela que face aux défis de l’histoire, c’est cette unité qui a permis au Maroc, à chaque fois, d’en sortir grandi, poursuit l’hebdomadaire, soulignant que le Roi Mohammed VI est à la fois l’incarnation de la Nation, le garant de l’intégrité territoriale et le maître d’œuvre de la cohésion sociale.

Pour sa part, +Le Temps+ s’intéresse à la centralité de la Région dans le développement économique et social, estimant que « des batailles ont été engagées contre le sous-développement », mais que « la guerre n’est pas encore gagnée ».

« Dans l’immédiat, le pays a besoin d’un plan quinquennal, peut-être décennal, couvrant le mandat du gouvernement qui sortira des urnes en 2021 », soutient la publication.

Pour réussir, ce plan ne saurait être pensé et encore moins déployé en dehors de la centralité de la Région, souligne le journal, expliquant que les 12 régions sont autant de territoires où s’expriment les attentes, les espoirs et les frustrations de tout le pays.

+L’Opinion+ fait savoir que Oneworld et ses treize compagnies membres ont voté à l’unanimité, mardi dernier, la date du 31 mars 2020 pour l’intégration de la Royal Air Maroc à cette Alliance aérienne de premier plan.

Avec ce vote, les membres de Oneworld ont largement approuvé le bilan des chantiers engagés par la compagnie nationale depuis décembre 2018, date à laquelle elle avait été invitée à intégrer cette Alliance.

La RAM sera ainsi la première compagnie africaine à devenir membre à part entière de Oneworld. Avec son réseau de plus de 100 destinations dans 49 pays, Royal Air Maroc permettra à Oneworld d’ajouter 34 nouvelles destinations et 21 pays à sa carte, rappelle le quotidien.