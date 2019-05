Diversité de sujets à la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mardi consacrent de larges commentaries à la sécurité hydrique, les exportations industrielles du Maroc, le gisement total des déchets au niveau national et la situation des géants de l’Internet au Maroc.+Al Akhbar+ écrit que malgré les réunions et les orientations anticipatives royales quant à la gestion rationnelle de l’eau et sa mise à disposition des populations, surtout en milieu rural et désertique, le gouvernement semble baigner dans la torpeur.

A l’approche de l’été, et face au spectre de la soif qui pointe à l’horizon dans certaines zones du Maroc, le gouvernement donne l’impression qu’il n’y a pas urgence sur ce palier, puisqu’il n’a encore pris aucune mesure pour faire face à cette problématique, estime le quotidien.

Et le journal de se poser la question de savoir si le gouvernement attend, pour réagir, que des manifestants assoiffés descendent dans la rue pour y affronter les forces de l’ordre, car c’est quasiment le cas chaque année. Pourtant, le gouvernement ne semble pas tirer les leçons de cette situation en vue de mettre sur pied une stratégie globale et pérenne et, surtout, recourir à toutes les alternatives technologiques disponibles, dont le dessalement de l’eau de mer, pour faire face à tout manque de cette ressource vitale qu’est l’eau potable.

+Al Bayane+ indique que le chiffre d’affaires des exportations industrielles réalisé par l’ensemble des opérateurs secondaires marocains entre 2013 et 2018 est de plus de 240 milliards de DH (1 euro = 10,7 DH).

Les exportations du Royaume sont passées de 161 milliards de DH en 2013 à 240 milliards de DH en 2018, soit un bond de 79 milliards de DH ou une hausse de 50% en cinq ans. L’automobile est l’un des principaux contributeurs en 2018 avec plus de 65,1 milliards de DH de chiffre d’affaires, soit une croissance de 105% sur la période, soit le bond le plus important.

+Aujourd’hui le Maroc+ rapporte que le gisement total des déchets au niveau national atteindra 39 millions de tonnes à l’horizon 2030,. Le secrétariat d’Etat chargé du développement durable fait état d’une augmentation de 45% par rapport à l’année 2015 où le gisement des déchets totalisait 26,8 millions de tonnes.

Ainsi, les 4 régions qui produisent le plus de déchets ménagers sont Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Fès-Meknès et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Dans ces régions la production des déchets ménagers ne cessera d’augmenter durant les prochaines années. La quantité des déchets ménagers produits en milieu urbain qui est de 5,9 millions tonnes en 2015 passera à 9,4 millions de tonnes en 2030. Pour ce qui est du gisement total des déchets industriels, la production qui est estimée à 5,4 millions de tonnes en 2015 atteindra les 12 millions de tonnes en 2030, fait savoir la publication.

+Bayane Al Youam+ precise que les géants de l’Internet devront régler leur situation au Maroc. Le Royaume compte obliger les entreprises Google et Facebook à payer les impôts sur leurs recettes très importantes tirées des annonces qu’elles font au Maroc au détriment des annonceurs marocains.

On évalue aujourd’hui à plus de 70% la part de marché de Google et Facebook dans la publicité en ligne au Maroc, ce qui, selon le porte-parole du gouvernement Mustapha El Khalfi, sape toute concurrence loyale entre les entreprises nationales et les géants du Net, relève le quotidien.