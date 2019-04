Diversité de sujets au menu des quotidiens marocains

Les activités royales à Fès, le secteur de l’agriculture et les enjeux de la gestion déléguée de certains services publics sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mardi.+Le Matin+ rapporte que le Roi Mohammed VI a visité, lundi, plusieurs projets réalisés dans le cadre des programmes de réhabilitation et de mise en valeur de la médina de Fès, et procédé au lancement des travaux de restauration du musée « Al Batha » et de construction d’un musée de la culture juive.

Ces projets traduisent la volonté de SM le Roi d’assurer un développement durable et responsable du tourisme de qualité à haute valeur ajoutée humaine et culturelle, d’améliorer la qualité de vie des habitants, de préserver le caractère urbanistique et architectural et de valoriser le patrimoine, matériel et immatériel, de la capitale spirituelle du Royaume, écrit le quotidien.

+L’Economiste+ revient sur le secteur de l’agriculture. La publication indique que le Plan Maroc Vert, qui est plus qu’un nouveau business modèle pour l’agriculture, charrie également une volonté de transformation territoriale.

Même si son pilier II a avancé, plus péniblement que son pilier I, c’est probablement l’une des rares stratégies publiques où la mobilisation est réelle et les premiers effets palpables, constate-t-il.

Il souligne, toutefois, la nécessité de parachever l’apurement du foncier agricole, un chantier toujours « lesté par le mille feuille des statuts et l’introuvable coordination entre différents services ».

+Al Bayane+ revient sur les enjeux de la gestion déléguée de certains services publics. Si la gestion déléguée s’avère, en fait, fort salvatrice puisque nombre de conseils communaux se montrent quasi incapables de gérer comme il se doit des corvées ardues, notamment la collecte des ordures domestiques, le transport urbain, l’assainissement solide, ainsi que la distribution d’eau et d’électricité, cette expérience « accuse des grabuges », dans bien des cas, à travers le royaume.

Les parties délégataires qui ont injecté le budget des contribuables pour atténuer leurs charges journalières pour manque de savoir-faire en la matière et de carence de ressources humaines suffisantes, se mordent les doigts de ne pas être assez vigilantes pour finaliser un cahier des charges assez rédhibitoire à l’encontre de la partie bénéficiaire, en cas de bévue litigieuse, relève le journal, faisant savoir que nombre de communes territoriales se trouvent aujourd’hui dans l’impasse face aux approximations des services délégués et se voient contraintes de subir des répercussions fâcheuses.

La « débandade ahurissante » que connaît actuellement la gestion déléguée dans de nombreuses communes porte préjudice aux deniers publics et assène des coups durs aux intérêts des citoyens, juge-t-il, soulignant l’importance majeure de « corriger » tous ces services publics pour un cadre et une condition de vie agréable et décente.