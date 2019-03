Dixinn : 21 milliards de budget pour la mairie au compte l’exercice 2019

La commune de Dixinn a ténu ce mercredi 6 mars 2019 son tout premier conseil communal.

Seul et unique point à l’ordre du jour, la session budgétaire. C’était l’occasion pour les élus de la commune de Dixinn d’examiner et adopter leur budget de fonctionnement au compte de l’année 2019. Présidé par un représentant du gouvernorat de la ville de Conakry, ce premier conseil communal de la mairie a prévu un budget initial de 21 milliards 215 millions, 472 mille 886 francs guinéens. Pour le maire de cette commune située en plein cœur de la capitale guinéenne, ce budget permettra s’il est obtenu à opérer un changement à Dixinn. « C’est la première fois que la commune de Dixinn accède à un tel budget. Et si ce montant est obtenu, je ne dirais pas que le miracle sera fait, mais Dixinn opérera un nouveau changement », a promis Mamadou Samba Diallo.

La session va durer quelques jours puisqu’une commission technique doit examiner ce budget prévisionnel avant son adoption par le conseil communal. La commune de Dixinn est l’une des plus importantes du pays vu son emplacement et les activités économiques qu’elle regorge. En dépit de tous ses atouts, des besoins se font ressentir à plusieurs niveaux dont l’assainissement, l’éducation et l’emploi.