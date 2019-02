DJ Arafat élevé au grade d’officier de l’ordre du mérite culturel ivoirien

L’artiste-chanteur ivoirien Huon Ange Didier alias DJ Arafat, l’un des plus célèbres artistes faiseurs de Coupé-décalé ( Rythme musical urbain ivoirien) du pays, a été élevé mercredi à Abidjan, au grade d’officier de l’ordre du mérite culturel ivoirien pour sa « contribution au rayonnement de la culture ivoirienne », a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Cette distinction a été faite à la faveur du lancement officiel de la rentrée culturelle 2019 du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie.

« Cette année, nous admettons notre fils Huon Ange Didier. C’est un jeune artiste travailleur qui contribue au rayonnement mondial de la culture ivoirienne. Notre fils a grandi et mûri et il s’est engagé à être un modèle pour la jeunesse ivoirienne », a dit Maurice Kouakou Bandaman, le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie remettant à l’artiste sa médaille au nom du président de la République.

Hormis DJ Arafat, seize agents du ministère ivoirien de la Culture et de la Francophonie ont été distingués dont six élevés au grade d’officier de l’ordre du mérite culturel ivoirien et dix au grade de chevalier de l’ordre du mérite culturel.