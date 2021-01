Djédjé Mady, vice-président du Pdci, candidat indépendant aux législatives à Nahio-Saïoua

Djédjé Mady, vice-président au Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci, opposition), a déposé lundi sa candidature en indépendant pour les législatives dans la circonscription de Nahio-Saïoua (Centre-ouest ivoirien).

Arrivé dans les locaux de la Commission électorale indépendante (CEI) entre 11h et 12h GMT (heure locale), M. Djédjé Mady a finalisé le dépôt de sa candidature autour de 13h30.

« J’ai déposé ma candidature pour la circonscription de Nahio-Saïoua et j’ai déposé en tant qu’indépendant », a-t-il déclaré, avant d’ajouter « pour le reste, concernant mon parti, on verra ça plus tard ».

M. Djédjé Mady qui est l’actuel président du Conseil régional du Haut-Sassandra (Daloa, Centre-ouest) dépose sa candidature, alors que sa formation politique est en train de boucler la liste définitive de ses candidats en accord avec les autres partis de l’opposition ivoirienne.

Les élections législatives sont fixées pour le 6 mars 2021. L’opposition a décidé d’aller à ce scrutin en rang serré avec une « stratégie commune ». Le dépôt des candidatures est prévu du 4 au 20 janvier 2021.

Le vice-président du Pdci, Djédjé Mady, est député depuis 1980, soit 40 ans d’activités à l’Assemblée nationale ivoirienne.