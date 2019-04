Docteur Boubou Cissé nouveau Premier ministre du Mali

Docteur Boubou Cissé, 45 ans et ministre de l’Economie et des Finances dans le gouvernement démissionnaire de Soumeylou Boubèye Maiga, a été nommé Premier ministre du Mali, annonce un décret publié ce lundi à Bamako.Economiste de formation et ex directeur par intérim du bureau de la banque mondiale à Niamey au Niger en 2012, Dr Boubou Cissé figure dans le gouvernement du Mali depuis l’avènement au pouvoir de Ibrahima Boubacar Keita en 2013.

Ainsi, avant l’Economie et les Finances, Boubou Cissé a été ministre chargé des Mines.

Le poste de Premier ministre était vacant depuis le jeudi 19 avril, date à laquelle Soumaila Boubèye Maiga avait remis sa démission et celle de son gouvernement au chef de l’Etat.

Boubèye Maiga, en poste depuis 16 mois, a quitté ses fonctions quelques heures avant l’examen par l’Assemblée nationale d’une motion de censure à l’encontre de son Gouvernement.