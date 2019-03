Dominique Ouattara distinguée par l’UNFPA pour son engagement social

La première Dame ivoirienne Dominique Ouattara a été distinguée, vendredi à Abidjan, par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP ou UNFPA en anglais) pour son engagement en faveur des œuvres sociales, a appris APA sur place.«Vous êtes une grande figure de l’action sociale car nous le savons tous, la Fondation Children of Africa que vous avez fondée (…) est aujourd’hui un modèle réussi de fondation africaine caritative exerçant dans le social hardi (…)», a déclaré le Directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mabingué N’Gom lors d’une cérémonie avant de remettre à l’épouse du président ivoirien un certificat et un trophée en bronze au nom de son institution.

Poursuivant, il a expliqué que cette démarche de son organisation vise à rendre hommage à Mme Ouattara et à lui traduire un sentiment de fierté et de reconnaissance pour « son engagement permanent depuis des années pour la scolarisation des jeunes défavorisés, la protection des enfants contre le travail indécent, l’investissement dans l’hôpital de Bingerville pour la promotion de la santé mère-enfant…».

« Au regard de ce parcours dense et riche de votre engagement social, excellence madame la première Dame, je viens au nom de l’UNFPA vous témoigner officiellement la reconnaissance de notre institution pour votre contribution significative à l’autonomisation de la fille », a ajouté M. N’Gom dont le discours a été transmis à APA.

Selon lui, la symbolique de ce trophée est de traduire en quelques traits la personnalité de la première Dame ivoirienne. « Trois mots viennent immédiatement à l’esprit : la mère, la protectrice et la généreuse. Tout au long de votre parcours, ces valeurs ont guidé vos choix et inspiré votre action», a-t-il conclu.