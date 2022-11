Don d’équipements à un centre de sport-étude à Abidjan

Le centre de formation Casy-foot de Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan, a reçu un important don de lots d’équipements sportifs d’une entreprise de la place.Ces équipements sportifs ont été offerts le 13 novembre 2022 par Yango, une entreprise opérant dans le transport, au stade du Centre de perfectionnement aux métiers de l’imprimerie de Yopougon, à l’issue d’un match de Gala.

Le match de Gala a opposé une équipe de célébrités ivoiriennes composée de Web humoristes, d’acteurs de cinéma et des pensionnaires du centre de formation Casy-foot de Yopougon, dans une ambiance festive.

« Cette action s’inscrit dans la vision de notre entreprise d’aider les enfants issus de milieux défavorisés à avoir un avenir meilleur. Avec Casy Foot, nous sommes à notre deuxième action qui n’est évidemment pas la dernière », a déclaré Hermann Ouédraogo, HR Manager de l’entreprise exerçant dans le transport.

Créée en 2013, l’académie Casy-Foot est un centre de formation de sport-étude qui compte en son sein 85 pensionnaires, dont la plupart sont issus des familles défavorisées. Les responsables administratifs et sportifs de ce centre de formation ont salué ce geste.

Depuis un an, l’entreprise soutient le centre avec « la logistique, les maillots, le matériel qu’il faut pour accompagner ces gamins », s’est réjoui Kassim Junior Dosso, le directeur sportif, qui a fait savoir que ce partenariat a accru le nombre d’adhésion à ce centre de formation de sport-étude.

Selon le directeur sportif, M. Kassim Junior Dosso, les enfants sont davantage bien nourris et bénéficient des œuvres scolaires qui sont « offertes gratuitement ». En outre, le budget de fonctionnement de l’établissement a « carrément doublé ».

Les célébrités présentes à cette activité sportive, ont exprimé leur joie d’associer leur image à cette action de bienfaisance. Le Web humoriste ivoirien Léon Gogou a déclaré « nous sommes venus avec nos collègues passer une journée sportive avec nos petits frères issus des familles défavorisées ».

« Je suis très heureux d’associer mon image à cet événement d’autant plus que c’est une manière pour nous de leur dire qu’ils ne sont pas seuls et que toute la Côte d’Ivoire pense à eux”, a exprimé l’humoriste Léon Gogou.

Quant à Karim Konaté Abdoul, acteur de cinéma et du de la Web-série Sery et Sory, il a exhorté l’ensemble des célébrités ivoiriennes à associer leurs images à ce genre d’initiatives qui participent au soutien que les uns et les autres pourraient apporter à la jeunesse ivoirienne.