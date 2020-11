Dossier Amadou Diaby: la Fifa menace la fédération guinéenne de suspension

La commission juridique de la FIFA vient d’ouvrir une enquête contre la Feguifoot pour le non-respect et la non application de la décision du tribunal arbitral du sport dans l’affaire qui oppose la FEGUIFOOT à Amadou Diaby .

En effet la commission juridique a envoyé une lettre à la feguifoot pour savoir quelles sont les raisons qui l’ont poussé à ne pas appliquer la décision du Tas, au lieu de l’application de la décision de la commission d’éthique, la feguifoot a sanctionné monsieur Diaby pour 90 jours de plus en attendant son audition.

La feguifoot court ainsi un grand risque dans la non application de la décision du TAS, si les raisons ne sont pas valables, la FEGUIFOOT peut être suspendue pour une période de 6 mois à 1 an et avec le risque de compromettre la participation de la Guinée à la prochaine coupe d’Afrique des nations et surtout si la Guinée est suspendue elle ne jouera pas les matchs de la 5ème journée des éliminatoires.

Source: Afrik-foot