Drones, foie gras…: les accords signés lors de la visite de Macron en Chine

Des drones au foie gras, en passant par le nucléaire et… la confiture, voici une liste des principaux accords signés lors de la visite en Chine du président français, Emmanuel Macron, qui s’achève mercredi.

De source officielle chinoise, ces accords, dont plusieurs évoquent des projets non finalisés, portent sur des transactions d’un montant total de 15,1 milliards de dollars (13,6 milliards d’euros). Ce chiffre n’a pas été confirmé côté français.

Energie – environnement

– Paris et Pékin ont appelé mercredi à signer avant le 31 janvier un méga-contrat portant sur la construction d’une usine de recyclage du combustible nucléaire usagé en Chine. En négociation depuis une dizaine d’années, l’accord est évalué à plus de 20 milliards d’euros, dont plus de la moitié pour le français Orano (ex-Areva).

– Suez va créer plusieurs coentreprises avec des partenaires chinois dans l’incinération de déchets dangereux pour un total compris entre 100 et 150 millions d’euros.

– Coopération entre Engie et Beijing Entreprises Clean Energy pour des investissements dans les énergies nouvelles d’un montant de 1,3 milliard d’euros.

– GTT, filiale d’Engie, a signé un accord de coopération pour un terminal et un stockage GNL à Tianjin (est) ainsi qu’une canalisation d’environ 230 km pour acheminer le gaz jusqu’à Pékin. Ce projet, d’une valeur totale de 1 milliard d’euros selon l’Elysée, est « en cours d’examen » par le ministère chinois du Commerce.

– Total va créer plusieurs coentreprises avec différents partenaires chinois dans la production de batterie lithium-ion, la distribution de GNL et le solaire.

– Air Liquide a signé un protocole d’accord avec Sinopec pour accélérer le développement de solutions de mobilité hydrogène en Chine, plus grand marché mondial de la mobilité.

Agroalimentaire

– Les deux pays vont coopérer en vue de la reconnaissance par la Chine du « zonage » dans la lutte contre la peste porcine africaine (PPA). Objectif: que la France puisse continuer à exporter du porc même si l’épizootie touche une de ses régions (ou « zone »). « Les deux chefs d’Etat s’accordent à considérer l’établissement d’une feuille de route à cette fin comme prioritaire », selon l’Elysée.

– La France obtient 20 agréments à l’exportation pour des entreprises des filières volaille, boeuf, porc et charcuterie.

– Extension aux palmipèdes et au foie gras du protocole définissant les conditions sanitaires d’exportation de volailles vers la Chine.

– Construction en Chine de deux nouvelles usines du producteur de confiture et de compotes Andros, pour 35 millions d’euros.

– En marge de la visite d’Emmanuel Macron, la Chine et l’UE ont signé un accord sur les indications géographiques protégées (IGP) qui certifient l’origine des produits européens entrant sur le marché chinois. Il concerne 100 IGP européennes dont 26 françaises, essentiellement des vins, spiritueux et fromages.

Aéronautique et spatial

– Commande de 1 milliard d’euros de moteurs d’avions Safran par une compagnie aérienne chinoise (Colorful Guizhou Airlines). D’autres contrats similaires de près de 3 milliards d’euros « sont en phase finale de négociation », selon l’Elysée.

– Mémorandum pour « favoriser les synergies » entre les entreprises des deux pays dans les avions, hélicoptères, drones et systèmes de contrôle aérien. Pour « la première fois, un moteur d’hélicoptère civil va être co-développé avec les Chinois », selon le président de Safran, Ross McInnes.

– Mémorandum afin « d’approfondir la coopération industrielle » d’Airbus en Chine « dans les prochaines années ». L’avionneur européen dispose d’un site de production d’hélicoptères à Qingdao (est) et d’avions A320 à Tianjin (nord). Il compte y augmenter « sa cadence de production pour atteindre six appareils par mois d’ici fin 2019, soit une augmentation de 50% », a-t-il indiqué dans un communiqué. Il y fera également les aménagements intérieurs et la peinture d’une partie des gros-porteurs A350 à partir du second semestre 2020.

– Accord de coopération sur la contribution française à la mission chinoise Chang’e 6, qui doit ramener sur Terre des échantillons de sol lunaire à l’horizon 2023.

Commerce/tourisme

– Partenariat stratégique entre l’hôtelier français Accor et le géant chinois du commerce électronique Alibaba pour le déploiement du programme de fidélité d’Accor (810 millions d’euros sur cinq ans).

– Accord de commercialisation de produits du français Danone par la plateforme chinoise de commerce en ligne CFTEC, pour 272 millions d’euros.

– Le Puy du Fou, célèbre parc à thème français, a annoncé lundi qu’il allait s’implanter en Chine avec un « village d’époque » et « un grand spectacle nocturne » inspirés de la culture chinoise, pour un budget de 230 millions d’euros.