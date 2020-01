Dubréka : Le préfet victime d’un accident de la circulation

Le véhicule de commandement du préfet de Dubréka en partance pour Kindia où le Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé était attendu le lundi 06 janvier, a fait un accident au niveau de l’usine de ciment CIMAF sur l’axe kagbélen rond-point.

Le préfet qui était en compagnie de son chauffeur et de son garde du corps semble être le plus affecté par l’accident. On note une fracture du bras, des douleurs aux hanches et une petite blessure à la tête.

Son chauffeur et le garde-corps se plaignent des douleurs au niveau de leur poitrine. Ils ont été tous admis dans une structure sanitaire pour recevoir des soins.

Le véhicule serait venu percuter par derrière un vieux camion en panne immobilisé.