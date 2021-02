Ebola : 11.500 doses de vaccins attendues à Conakry le 21 février prochain

Le directeur général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS), Docteur Sakoba, était face à la presse hier, jeudi 18 février. Il a annoncé que la Guinée attend l’arrivée de vaccins pour lancer une campagne de vaccination.

« À date on a trois (3) cas confirmés, quatre (4) cas probables. Et parmi les 03 cas confirmés, il y a un qui est décédé. Ce qui complète le nombre de décès à cinq, quatre cas probables plus un des cas confirmés. En hospitalisation, nous avons un cas confirmés à N’Zérékoré et un cas à Nongo dans la commune de Ratoma à Conakry. Les contacts de ces malades qui ont été enregistrés jusqu’hier et pris en charge sont au nombre de 250 dont 218 à N’Zérékoré et 32 à Conakry et tous traités et suivis », a annoncé Docteur Sakoba Kéita.

Par ailleurs, le Directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire a indiqué que « les vaccins contre Ebola seront réceptionnés le dimanche 21 février à 15heures 30 minutes. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour que ces vaccins arrivent à N’Zérékoré le lundi matin avant 10 heures et qu’on lance la campagne de vaccination à 11heures, à N’Zérékoré, à Gouéké et à Conakry en même temps ».

Pour un départ annonce-t-il, « nous allons avoir 11 mille 500 doses de vaccins pour les trois sites de vaccination »

‘’Le cerclage consiste à compter près de 110 familles autour de tous les cas positifs. Tous ceux qui sont dans ce cercle, malades ou pas, nous allons les vacciner. Tout le personnel de santé de Nzérékoré et des sous-préfectures environnantes seront tous vaccinés. On ne veut plus que des médecins meurent’’, indique-t-il.

Rappelons que, le virus Ebola a refait surface en Guinée près de 5 ans après la fin de la dernière épidémie, qui a coûté la vie à plus de 2500 personnes entre 2013 et 2016.