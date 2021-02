Ebola : les USA viennent en aide à la guinée pour éradiquer l’épidémie

A travers une déclaration datée du mardi 16 février 2021, l’administration américaine du président Joe Biden a déclaré que « tout devait être fait pour arrêter les cas d’Ebola en Guinée et en République démocratique du Congo avant qu’elles ne prennent une dimension supérieure ».

Dans la dite déclaration, elle a souligné qu’au moment où le monde fait face à la pandémie actuelle de Covid-19, Ebola a émergé de nouveau, simultanément en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest.

‘’Le monde ne peut pas se permettre de détourner le regard. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réagir rapidement, efficacement et avec des ressources proportionnées pour mettre fin à ces épidémies avant qu’elles ne prennent une dimension supérieure’’, indique-t-elle.

Elle précise que le président Joe Biden a été informé de la situation en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, et ses prières vont aux familles de ceux qui sont décédés ou touchés par Ébola, la Covid-19 et d’autres défis mondiaux en matière de santé.

‘’L’administration Biden fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que les Etats-Unis prennent la tête des actions visant à mettre fin à ces épidémies, en collaboration avec les gouvernements affectés, l’Organisation mondiale de la santé, l’Union africaine et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies et les États voisins’’, informe le porte-parole de la Maison Blanche.

Le 16 février, souligne-t-elle, ‘’le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est entretenu avec les ambassadeurs de la Guinée, de la république démocratique du Congo, de la Sierra Leone et du Libéria aux États-Unis pour leur faire part de la volonté des États-Unis de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements des pays touchés et des pays voisins dont les citoyens risquent d’être exposés à la propagation de l’épidémie actuelle’’.

‘’M. Sullivan a souligné l’engagement du président Biden à veiller à ce que les États-Unis prennent la tête des efforts de renforcement de la sécurité sanitaire et de mise en place de meilleurs systèmes pour prévenir, détecter et répondre aux urgences sanitaires’’, renchérit Jen Psaki.

Elle affirme que les épidémies exigent une riposte rapide et imparable afin d’éviter des conséquences catastrophiques, avant de rappeler que depuis l’épidémie d’Ébola de 2014 en Afrique de l’Ouest, ‘’les États-Unis se sont efforcés de privilégier et de prioriser l’aide à la sécurité sanitaire avec leurs partenaires dans le cadre du Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale et avec le soutien solide du Congrès’’.

‘’Nous ne pouvons pas nous permettre de nous relâcher – alors même si nous combattons la Covid-19, nous devons veiller aux capacités et au financement de la sécurité sanitaire dans le monde entier. Le premier mémorandum sur la sécurité nationale du président Biden ordonnait la priorisation et le renforcement du leadership américain en matière de sécurité sanitaire et de santé mondiale’’, ajoute-t-il, tout en rassurant que ‘’les Etats-Unis sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir une riposte mondiale robuste et mettre fin à ces épidémies’’.