Echanges Afrique-Etats-Unis: «l’avenir» de l’AGOA débattu à Abidjan du 4 au 6 août

Abidjan accueille les 4, 5 et 6 août 2019 la 18è édition du Forum de l’African Growth and Opportunity Act / Loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique (AGOA), une rencontre au cours de laquelle « l’avenir » de la plateforme sera débattue.Ce forum prévu les 4, 5 et 6 août 2019, à Abidjan, devrait permettre aux participants d’échanger autour du thème « l’AGOA et l’avenir : développement d’un nouveau paradigme pour orienter les relations commerciales et les investissements entre les Etats-Unis et l’Afrique », selon une note transmise à APA.

Dans le cadre de la préparation de cette rencontre, une mission du gouvernement américain (Joint Inter Agency Committee) a séjourné à Abidjan du 24 au 28 juin 2019, conduite par M. Bennett Harman, représentant adjoint au commerce pour l’Afrique (USTR for Africa) et Katherine Brucker, chargée d’Affaires à l’ambassade des Etats-Unis.

La délégation a eu plusieurs séances d’échanges avec la partie ivoirienne, conduite par M. Guy M’Bengue, le président du Comité technique d’organisation du Forum AGOA 2019 et M. Kaladji Fadiga, vice-président du Comité technique d’organisation.

A ces échanges, en ont aussi pris part des représentants du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, président du Comité de pilotage du Comité national du Forum AGOA Côte d’Ivoire (CNF-AGOA-CI 2019) et du Ministre du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, du secteur privé et de la société civile.

Des sessions de travail ainsi que des visites de sites ont permis un partage d’informations sur les diligences respectives des parties, de même que sur l’état actuel de la préparation. Au terme de cette mission, la délégation américaine a salué l’engagement des autorités ivoiriennes à faire de l’AGOA 2019 une réussite.

La délégation ivoirienne, au nom du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, président du Comité de pilotage du Comité national du Forum AGOA Côte d’Ivoire, a tenu à exprimer sa reconnaissance au gouvernement américain pour sa coopération étroite avec l’Etat de Côte d’Ivoire dans la planification de ce forum.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur collaboration pour la réussite de l’AGOA 2019. Cette loi, votée et promulguée en mai 2000 par le Congrès des Etats-Unis d’Amérique, offre un accès préférentiel au marché américain des produits d’exportation provenant des 39 pays d’Afrique éligibles à l’AGOA.

L’AGOA prévoit l’organisation de cadres réguliers de discussions et d’échanges entre les parties africaine et américaine. Ce forum qui regroupe les experts, le secteur public et privé se tient annuellement en alternance dans un pays Africain et à Washington.