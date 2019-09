Economie, média et enseignement au menu des quotidiens marocains

Les enjeux de l’université d’été de la CGEM, le conflit entre le syndicat des médecins et un journaliste et l’opération de distribution de manuels scolaires sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce vendredi.+Aujourd’hui le Maroc+ revient sur les enjeux de l’université d’été de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM). Cette année, l’événement souffle sa deuxième bougie depuis l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante. Pour cette édition, le patronat entend marquer le coup au vu de la qualité des invités et des sujets, ainsi que les thématiques retenues, constate le journal.

Cette rentrée reste particulière avec plusieurs chantiers importants, à savoir le projet de loi de Finances, le projet de la loi-cadre sur la réforme fiscale mais également et surtout le nouveau modèle de développement, relève-t-il, notant que dans l’ensemble de ces chantiers, tous les acteurs et parties prenantes, notamment la CGEM, sont invités à jouer un rôle et à participer au débat, le but étant de se transformer en une véritable force de proposition.

+L’Economiste+ revient sur la plainte pour diffamation portée par le syndicat des médecins contre un journaliste. « Voilà que ça recommence: un journaliste, Mohamed Amoura, est accusé de diffamations et autres délits, alors qu’il invitait ses auditeurs à s’assurer de la bonne réputation du praticien choisi… Ni mise en cause collective, ni dénigrement », « juste un avis de bon sens où il précisait que cela ne concernait que certains médecins », explique la publication.

Comme à son habitude, le Syndicat « saute au plafond, mobilise l’Ordre, lequel n’est pourtant pas facile à réveiller », fait-il remarquer, déplorant l’attitude du ministre de la santé qui « s’en mêle, non pas pour soutenir le droit des citoyens à être informés, mais pour censurer ».

+Akhbar Al Yaoum+ rapporte que l’opération de distribution des manuels actualisés au titre de la nouvelle saison scolaire sera achevée avant le 25 septembre.

Il s’agit de 49 manuels actualisés, sur un total de 390 homologués, concernant les quatre premières années de l’enseignement primaire, souligne le ministère de tutelle, notant que les trois manuels restants, qui concernent les matières des langues arabe et française pour la quatrième année du primaire et des activités scientifiques pour la troisième année du primaire seront distribués du 20 au 25 septembre.

S’agissant des stocks de manuels scolaires adoptés pendant les années dernières et qui n’ont pas été écoulés, la même source a souligné qu’il a été convenu avec les libraires de joindre aux quelque 100.000 exemplaires dont ils disposent des annexes contenant des résumés des nouveaux manuels.