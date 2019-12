Economie, politique, société et sport au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent d’une diversité de sujets allant de la santé économique du pays à l’actualité politique avec l’affaire Guy Marius Sagna en passant par les faits divers et l’attente des Sénégalais d’une possible attribution du Ballon d’Or ce soir à Sadio Mané.« La DGID (Direction générale des impôts et domaines) en fast track », titre Le Quotidien, soulignant que l’institution nationale se fixe l’objectif de recouvrer 300 milliards FCFA de recettes « en un mois ». « C’est le Boxing Day pour mes agents », ajoute le directeur Impôts.

Ces chiffres semblent impressionner la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui indique dans le quotidien national Le Soleil que « le Sénégal est performant ». Elle salue « ses résultats économiques récents impressionnants », avant d’ajouter que ses perspectives économiques sont « favorables ».

Cela ne semble pas être l’avis de Walf Quotidien qui épingle « la folie dépensière du régime » à travers la caisse noire, les salaires et les primes.

Mais c’est justement que Macky Sall se met « au défi du quinquennat » avec un « imbroglio » entre la hausse des prix de consommation et l’ambition d’investir sur le capital humain, selon Sud Quotidien.

Ainsi sur l’investissement infrastructurel, le ministre de tutelle Oumar Youm annonce dans L’Observateur que « le TER (train express régional) va rouler en avril 2020 ».

Sur la question des droits civiques, EnQuête titre sur « la tentation de la bunkérisation » du Palais de la République. Pour le journal, l’action d’éclat de Guy Marius « risque de raffermir les restrictions sur l’avenue Roume » où se trouve le Palais qui est en « colère » contre l’activiste.

« Héros ou démon », s’interroge L’AS à propos de Guy Marius Sagna qui manifestait vendredi avec d’autres personnes devant les grilles du Palais contre la hausse du prix de l’électricité. Pour les députés de la majorité, Aymérou Gningue et Aida Sow Diawara, « il faut les sanctionner pour leur montrer combien les institutions sont importantes ». Toutefois, déplore leur collègue de l’opposition Cheikh Mbacké Bara Dolly, « ces arrestations constituent un recul démocratique ».

En fait divers, Vox Populi informe que « 5 Sénégalais meurent dans un naufrage au Maroc ». En partance pour l’Espagne, leur embarcation a chaviré vendredi, précise le journal.

En football, Stades attend l’attribution du Ballon d’Or 2019 et se demande si la star nationale Sadio Mané sera « la surprise ou sur le podium ». Si Messi est en pôle de remporter son 6e Ballon d’Or et dépasser CR7, « le Lion est si proche de toucher le Graal » cependant.

Record semble pour sa part pessimiste, en donnant la parole à Stéphane Guy, journaliste français de Canal+ : « Si Sadio s’appelait Maninho… ».