Economie, santé et sécurité routière au menu des quotidiens marocains

Le secteur de la fiscalité, les enjeux des grandes réformes entreprises au Maroc, la sécurité routière et la signature d’un accord entre le Maroc et le Bénin en matière de santé sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mercredi.+L’Économiste+ affirme que les Assises nationales sur la fiscalité, prévues les 3 et 4 mai prochain, retiennent l’attention de plusieurs parties. « Même des institutions s’y sont mises, et ce publiquement », relève-t-il.

Il y a, dans ce mouvement, le côté démocratique, le côté justice, le côté financement collectif, services publics… tout ce qui s’est dit depuis si longtemps, sans changer le paysage : c’est toujours les mêmes qui paient, constate-t-il.

On ne sait cependant pas si cela correspond ou pas au profil économique du Maroc, dominé par les micro-entreprises à faible rentabilité, se demande-t-il.

Abordant les grandes réformes entreprises au Maroc, Al Bayane affirme que depuis déjà plus de deux décennies, le Maroc s’est engagé dans une opération nationale d’envergure. Il s’agit, en fait, de l’édification, un peu partout sur le territoire du royaume, de grands projets aux énormes capitaux, notamment la construction d’une série d’autoroutes, d’une panoplie d’installations portuaires et aéroportuaires, d’une pléthore de stades et de salles couvertes de sport, d’une myriade de projets d’énergie propre hydrique et solaire et d’une nomenclature de plans stratégiques, entre autres.

La politique des grands travaux, piédestal de croissance et clef de voûte du développement, s’insère dans la lignée des réformes de la nouvelle ère, estime le quotidien, faisant savoir que les grands travaux constituent une issue incontournable pour permettre au pays de se hisser dans la cour des grands.

Toutefois, il va falloir immuniser toutes ces avancées notoires contre les dérapages et les périls aussi bien intérieurs qu’extérieurs, par le truchement d’un front national fort et pérenne, suggère-t-il.

+Aujourd’hui le Maroc+ relève que la mortalité routière est en hausse de 3,32% au mois de février 2019.

Selon les statistiques provisoires du ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, cité par le journal, 249 personnes sont décédées sur les routes en février. Parmi ces tués figurent 59 piétons (24% de l’ensemble des tués) et 86 usagers des 2 et 3 roues (35% de l’ensemble des tués). Les chiffres du ministère font état d’une hausse de tous les indicateurs de la sécurité routière à l’exception des blessés graves.

+Al Bayane+ rapport que le Maroc et le Bénin ont signé trois accords de coopération portant notamment sur les domaines de la santé maternelle et infantile, de la formation des médecins et des évacuations sanitaires.

Il s’agit d’un protocole de coopération relatif à l’échange d’expériences et d’expertises en la matière, d’une convention de jumelage entre le Centre hospitalier universitaire Ibn Sina de Rabat et le Centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant Lagune (CHU-MEL) de Cotonou, ainsi qu’une convention de partenariat avec le CHU Ibn Rochd de Casablanca dans le domaine des évacuations sanitaires, précise la publication

+Libération+ fait savoir que le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, a reçu le ministre des affaires étrangères et de la coopération José Condunga Pacheco, émissaire du président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, porteur d’un message au Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Pacheco a indiqué avoir remis à Bourita un message du président mozambicain adressé au Souverain dans lequel il exprime ses remerciements et sa reconnaissance à SM le Roi pour l’aide humanitaire envoyée en vue de surmonter les effets du cyclone Idai dans certaines régions du Mozambique, indique le quotidien.