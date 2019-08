Ecosse-France: les points de la première période

Les points de la première période d’Ecosse-France, match préparatoire à la Coupe du monde de rugby (20 septembre-2 novembre), samedi à Edimbourg:

2e: les Ecossais tiennent le ballon depuis le coup d’envoi mais se heurtent à un rideau défensif français bien en place. Gaël Fickou monte en pointe sur son vis-à-vis Pete Horne, le forçant à précipiter sa passe pour Stuart Hogg. Damian Penaud surgit pour intercepter aux 40 m et inscrire sous les poteaux le premier essai du match. Face aux perches, Thomas Ramos transforme sans peine.

ECOSSE – FRANCE 0-7

4e: Ramos capte le renvoi mais le perd faute de soutien. Les Français sont pénalisés pour un hors-jeu. Face aux poteaux, Greig Laidlaw réduit l’écart pour l’Ecosse.

ECOSSE – FRANCE 3-7

27e: aux prises avec Alivereti Raka, Stuart Hogg se rate sur une chandelle et l’ailier français récupère la balle. Camille Lopez lance Sofiane Guitoune dans l’intervalle côté droit. Le Toulousain accélère entre Ryan Wilson et Sean Maitland et négocie parfaitement son deux contre un avec Penaud, resté à l’extérieur et qui marque son deuxième essai. Des 15 m sur la droite, Ramos permet aux Français de creuser l’écart.

ECOSSE – FRANCE 3-14

39e: les arrières français sont pressés à l’entrée de leurs 22 m. Romain Ntamack, entré à la place de Lopez, et Ramos combinent sans filet mais Penaud laisse échapper le ballon. Les Ecossais profitent du turnover mais un bon retour de Raka permet d’éviter l’essai dans un premier temps. Bloqués sur la ligne côté droit, les Ecossais parviennent à trouver la faille côté gauche avec une passe en cloche de Finn Russell pour Maitland, auteur du premier essai des siens. Laidlaw réussit une belle transformation en coin et l’Ecosse revient dans le match.

SCORE A LA MI-TEMPS: 10-14