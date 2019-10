Education et politique au menu de la presse congolaise

Les journaux congolais parus ce mercredi traitent essentiellement de l’effectivité de l’ouverture des classes grâce notamment aux accords conclus entre l’Etat et les acteurs du secteur mais aussi des problèmes internes du Parti congolais du travail (PCT, au pouvoir).Les dépêches de Brazzaville informent que « la rentrée scolaire 2019-2020 (est) effective ». En effet, le quotidien national fait savoir qu’ « après trois mois de vacances, les établissements d’enseignement général, technique et professionnel ont rouvert leurs portes hier mardi sur toute l’étendue du territoire national ».

Et Les dépêches de Brazzaville d’ajouter que « les élèves et les enseignants ont été au rendez-vous dans plusieurs établissements visités par les autorités en charge de l’enseignement à travers le pays ».

La Semaine africaine renseigne que ce sont « les tractations entre le gouvernement et les enseignants prestataires et bénévoles qui ont conduit à cette rentrée apaisée ». En outre, ce journal précise que « les prestataires et les bénévoles ont renoncé à leur préavis de grève déposé deux semaines plus tôt pour le paiement de trois mois de bourse et de leur mise en route ».

En politique, Polélé-Polélé évoque la succession de Pierre Ngollo, l’actuel Secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT, au pouvoir) en informant qu’« entre le fils biologique (Denis Christel Sassou N’Guesso) et celui spirituel (Pierre Ngollo), le président de la République a fait son choix ».

Pour Le Patriote, c’est une « guerre de tranchées » au sein du PCT et « pour restaurer l’esprit et l’âme de cette formation politique, la responsabilité des cadres est pleinement engagée ». De son côté, Sel-Piment y voit peut-être « le signe de la fin du règne » du chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso.

Malgré tout, le Secrétaire général du PCT renseigne, dans Les dépêches de Brazzaville, que leur cinquième congrès ordinaire se tiendra en décembre prochain ».