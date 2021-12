Education, tourisme et santé au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi se focalisent sur nombre de sujets notamment la volonté du gouvernement d’améliorer la qualité de l’éducation, Tourisme/indemnité Covid: les critères d’éligibilité revus, l’enseignement au Maroc et l’hypothèse de l’arrivée du variant « Omicron » au Maroc.+L’Economiste+ écrit qu’après plus de 21 mois de quasi-inactivité des entreprises touristiques, les critères d’éligibilité à l’indemnité Covid-19 sont dépassés. Les opérateurs du tourisme s’attendent à ce que le gouvernement revoie du tout au tout les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire.

Parmi les critères qui sont devenus obsolètes, figurent le maintien de 80% des employés, la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50%, la période de référence, l’exclusion des nouvelles recrues.

+Aujourd’hui Le Maroc+ souligne que « agilité, innovation, qualité et éco- responsabilité », sont les quatre leviers de développement sur lesquels s’articule la nouvelle vision des textiliens. Une feuille de route qui sera déclinée à l’horizon 2035 enclenchant dans le secteur une transformation profonde de son amont.

Les grandes lignes de ce dispositif, baptisé «Dayem», ont été dévoilées, mardi, par l’Association marocaine des industries du textile et de l’habillement (AMITH) marquant ainsi une nouvelle étape dans le développement de la branche «textile et habillement».

+Le Matin+ rapporte que Renault Commerce Maroc étoffe son réseau. Le Groupe a inauguré récemment un nouveau site dans l’Eco-cité Zenata dans la commune d’Aïn Harrouda.

Avec un investissement de 30 millions de DH, la nouvelle infrastructure s’étale sur une superficie de 2.400 m² dont 500 m² sont dédiés au showroom des véhicules neufs, précise le quotidien.

La nouvelle succursale couvre l’ensemble des activités commerciales et de services de Renault Commerce Maroc à savoir la vente de véhicules neufs des marques Dacia et Renault mais également les véhicules utilitaires. Les véhicules d’occasion y seront commercialisés à partir du 1er trimestre 2022.

+L’Opinion+ relève que les acteurs du secteur oléicole espéraient une production record pour l’année 2021. Les aléas climatiques ont toutefois imposé de revoir ces ambitions à la baisse.

Malgré tout, la campagne actuelle affiche des résultats honorables avec près de 1.9 million de tonnes de production prévue, soit une augmentation de 20% par rapport à l’année dernière. La filière oléicole, qui joue un rôle socio-économique important au niveau national, capitalise actuellement sur les acquis qu’elle a pu constituer durant ces dernières années tout en continuant son élan vers une meilleure structuration et, surtout, vers une augmentation des rendements, des niveaux de qualité et des volumes destinés à l’export, écrit la publication.

+Libération+ se fait l’écho d’une déclaration du professeur El Mustafa El Fahim, responsable à la plateforme génomique fonctionnelle du Centre National de Recherche Scientifique à Rabat (CNRST), qui a indiqué que le variant « Omicron » présente des particularités rares, dont un grand nombre de mutations, un fait « vraiment inquiétant ».

Il a expliqué que « ce variant est préoccupant en raison de ses rares spécificités, notamment son nombre élevé de mutations, qui sont passées de 30 à 52 », notant que « ce nouveau variant est caractérisé par des mutations qui augmentent la vitesse de propagation du virus ce qui le rend résistant au système immunitaire acquis par les vaccins ».

+Al Massae+ fait savoir que le chef de gouvernement Aziz Akhannouch a défendu avec force les conditions imposées par Chakib Benmoussa, ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des Sports, pour passer le concours d’accès au métier du professeur, saluant le travail qu’il accomplit et la démarche qu’il adopte pour mettre en œuvre une véritable réforme du système de l’éducation et de la formation.

Il a par ailleurs affirmé que son gouvernement ne se contentera pas de gérer le fait accompli, mais s’efforcera plutôt de chercher des solutions.