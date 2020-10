Election présidentielle : la NGP a apporté un démenti concernant l’alliance avec l’UFDG

Au cours d’un point de presse animé le mercredi 7 octobre, le bureau exécutif national de la Nouvelle Génération Politique (NGP) de Badra Koné a apporté un démenti, concernant la supposée alliance avec le parti de Cellou Dalein Diallo. En effet, des jeunes avaient récemment animé une conférence de presse annonçant cette alliance.

Dans la déclaration lue ce mercredi, le bureau exécutif national de la NGP dit être indigné par l’attitude de certains de ses membres : « C’est avec amertume et consternation que le bureau exécutif national de la Nouvelle Génération Politique a constaté le comportement d’indiscipline notoire et d’abus de confiance de certains de ses membres. Nous avions mis en place cette dynamique dans le but de renouveler la classe politique guinéenne. Dans notre approche, la discipline, le respect des textes statuaires demeure notre leitmotiv dans cette joute électorale du 18 octobre prochain« , a déclaré Aicha Condé, porte-parole de la NGP.

Le mouvement dirigé par Badra Koné, cité sur la liste des alliés de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), assure qu’il n’a aucun accord avec une formation politique en lice pour le fauteuil présidentiel.

« Nous nous sommes réunis le dimanche 27 septembre 2020 en vue de prendre une décision mûrement réfléchie. À l’issue de ces consultations, la position de la neutralité a fini par triompher. Sur un effectif de trente-cinq (35) membres présents, seuls sept (7) ont voté en faveur d’une alliance avec l’UFDG« , a indiqué Aicha Condé. « La déclaration d’alliance à l’UFDG de ce groupuscule n’engage nullement le bureau exécutif national de la Nouvelle Génération Politique. Nous sommes une organisation responsable et crédible. Tout manquement à nos statuts et règlement intérieur fera l’objet de sanctions disciplinaires conformément aux articles 14 et 15 de nos textes fondateurs« , a-t-elle ajouté. Le vote met en lumière un désaccord au sein du mouvement NGP quant ‘au soutien apporté à l’UFDG pour les prochaines présidentielles.

La Nouvelle Génération Politique n’entend donner aucune consigne de vote pour l’élection du 18 octobre prochain. « Nous réaffirmons notre engagement à promouvoir le leadership jeune dans la gestion des affaires publiques. Nous ne céderons pas aux manipulations, ni aux infiltrations. notre position reste et demeure la neutralité dans les échéances électorales en cours dans notre pays« , a affirmé Aicha Condé.