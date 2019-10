Elections à Hong Kong: la candidature de Joshua Wong invalidée

Joshua Wong, figure du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, a annoncé mardi que sa candidature aux prochaines élections locales avait été invalidée, alors que l’ex-colonie britannique vit sa pire crise politique depuis sa rétocession à Pékin en 1997.

« Je condamne fortement le fait que le gouvernement se livre à un filtrage politique et à de la censure, et me prive de mes droits politiques », a déclaré l’étudiant en science politique de 22 ans dans un communiqué sur sa page Facebook.

M. Wong, qui fut en 2014 le visage du « Mouvement des parapluies » qui avait paralysé le centre de la ville pendant plus de deux mois, a indiqué qu’un responsable des élections de novembre avait jugé que sa candidature n’était pas valable.

Un porte-parole du gouvernement a indiqué que ce rejet s’expliquait par le fait que M. Wong ait défendu le droit à « l’autodétermination » de Hong Kong, qui est contraire à l’esprit de la Loi fondamentale, la « mini-constitution » de l’ex-colonie britannique.

« Le candidat ne respecte pas les prérequis fixés par les lois électorales compétentes », a déclaré ce porte-parole.

Hong Kong connaît depuis début juin des actions et manifestations quasi quotidiennes pour dénoncer le recul des libertés et l’ingérence grandissante de la Chine dans les affaires de sa région semi-autonome, mais exiger aussi des réformes démocratiques.